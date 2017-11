Moria Casán discutió al aire con Fede Bal y Laura Fernández

Como siempre, la diva no se guarda nada. Moria Casán generó una escandalosa pelea anoche, y al aire, en Showmatch cuando le brindó el puntaje a Fede Bal y Laura Fernández.

La pareja compitió en el ritmo de homenajes y realizó un gran despliegue musical mostrando la historia de los musicales y películas de Disney.

Esta puesta en escena no fue del agrado de la jurado quién, a su estilo, lo dio a conocer.

“Es una pareja baqueteada. Laura no me da virginal, no da la princesita de Disney”, afirmó Moria.

Ante la agresión, Federico defendió a su pareja. “¿Escuchaste lo que estás diciendo? Es una falta de respeto completamente”.

Ante ello, Moria arremetió “ubícate, pendejo. Digo baqueteada mediáticamente”.

“Mediáticamente o no me es una falta de respeto. Me acabas de decir ‘cállate pendejo’”, aseveró el hijo de Carmen.

El escándalo en el estudio fue tal que hasta Laurita se metió para defender a sus padres cuando Moria les quiso pedir perdón por su exabrupto.

“A mis papás no los metas”, se plantó la bailarina, quién se retiró de la pista de baile muy enojada.