Mujer toma pis de perro para curar su acné

Una mujer en Estados Unidos se grabó tomando orina de su perrito y aseguró que es la cura para el acné.

Se trata de Lynn Lew, quien confiesa que el secreto de su belleza es que suele beber el pis de su can. “Muchos me han preguntado por qué me veo tan bien, modestia aparte, cómo mi maquillaje se ve tan perfecto, o siempre tengo este brillo natural”, dice en el video la mujer.