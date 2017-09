Netflix lanzó un adelanto del documental sobre Lady Gaga

“Gaga: Five Foot Two”, se titula el filme documental de Netflix sobre la estrella pop estadounidense Lady Gaga.

El largometraje se estrenará este sábado en el Festival Internacional de Cine de Toronto y llegará a la plataforma de streaming el 22 de septiembre.

Dirigido por Chris Moukarbel (“Banksy does New York”, “Me at the zoo”), el título del documental hace referencia a la altura de la actriz e intérprete de temas como “Poker face” y “Born this way”.

“Five Foot Two” (o cinco pies y dos pulgadas, unos 157 centímetros) sigue a Gaga en su vida cotidiana, de manera que los espectadores la acompañarán tanto al supermercado o a la cita con el médico como hasta la trastienda de sus recitales multitudinarios.

De acuerdo con el teaser trailer que Stefani Germanotta -tal el nombre de nacimiento de Lady Gaga- dio a conocer durante su concierto en Toronto, Canadá, y que distribuyó Netflix, el retrato de Moukarbel capta distintos pasajes de la vida de la artista durante un período de ocho meses.

Mirá el adelanto de Netflix