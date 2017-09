Nicole Neumann y Fabián Cubero, en guerra por el tiempo con sus hijas

Nicole Neumann viajó a Madrid donde se encontró con Facundo Moyano. Por ello recibió fuertes críticas por dejar a sus hijas. Tras aclarar que se trataba de un fin de semana en el que las cuidaba Fabián Cubero, fue por más y sacó los trapitos al sol.

En su llegaba a Argentina tras un viaje de placer a Madrid donde terminó de confirmar su romance con Moyano, Nicole saltó con los tacos de punta y apuntó contra el futbolista, su ex y padre de sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna.

Es que el futbolista había declarado que le preocupaba que le quite tiempo a sus hijas con esta relación a lo que ella respondió, primero por las redes sociales, para después hacerlo ante las cámaras.

“Yo no me fui enojada -precisó la modelo respecto a los mensajes en Instagram-, eso vino después cuando empecé a leer pavadas”, lanzó y remarcó: “(Los mensajes) fueron para todos lo que dijeron pavadas. No tengo idea si él (por Cubero) se dio por aludido con los tweets, cada cual sabrá”.

Para luego referirse puntualmente a las acusaciones de su ex: “¿Yo le quito tiempo a mis hijas por dos días que viajé? No me molesta que se cuestione mi rol de madre porque yo sé mejor que nadie qué tipo de madre soy, cuánto tiempo comparto con ellas y la calidad de ese tiempo”.

Sin quedarse atrás le tiró un tremendo palito: “Voy a empezar a mostrar mi minuto a minuto así sacamos promedios”.

Mientras que respecto a su incipiente romance con Moyano aclaró porqué “oficializaron” el romance en una visita a la embajada argentina en España: “Fui porque Facundo y el embajador se conocen, hay confianza y lo acompañé. Él viajó con sus asesores, por trabajo, yo viajé con una amiga y aprovechamos a encontrarnos por ahí. Lo que pasa es que se tergiversa todo”.

Nota relacionada

Fuente: RatingCero