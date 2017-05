“Ochocientos siete”, el nuevo libro que presenta la escritora Alejandra Araya

Un libro destinado a los adolescentes y que a la vez los ayudará a concientizar en lo que respecta a la donación de órganos. Se trata de “Ochocientos siete”, el libro de la escritora sanjuanina Alejandra Araya que será presentado mañana, a las 18, en la Sala Z.

Antes de ello, la profesora en Letras, que ya cuenta en sus haberes con cinco materiales anteriores (Camino de regreso, Examen final, Miradas, Los muchachos de la pizzería y El mágico libro de Zaha), contó de qué se trata su nuevo escrito.

“Es una novela cuyo protagonista es un chico de 20 años que lucha contra una larga enfermedad. Gonzalo Hugo Furlotti es el protagonista de esta historia que entreteje otros conflictos relacionados con el trasplante y que involucran a su familia, amigos y novia”, contó la escritora de 807, quien aguarda expectante a mañana.



La fecha de presentación del material no fue elegida al azar, sino que fue buscada porque la ocasión lo ameritaba.

“Mayo es el mes del donante y como la novela habla de trasplante, nos pareció un lindo motivo para concientizar además de presentarla. Por ello nos acompaña Inaisa (Incucai – San Juan). Sin donación, no hay trasplante. Por ello, toda acción que permita crear un espacio de reflexión, es bienvenida”, afirmó Alejandra, quien agregó que el libro se podrá adquirir en todas las librerías locales. “Ochocientos siete está destinado a chicos de 13 a 20. No ob­stante ello, la obra no fue escrita para un lector determinado”, manifestó la reconocida escritora sanjuanina, quien mañana difundirá más detalles respecto al escrito.