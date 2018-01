Paula Cháves habló de los rumores de infidelidad de su marido

Los rumores de sobre un flirteo entre Pedro Alfonso y Flor Vigna, Paula Chaves habló este viernes en Los Ángeles de la Mañana y terminó por reconocer que las escenas románticas entre su marido y la rubia, la incomodan.

“Me hace mal, trato de no verlo, me cuido, no me gusta”, confesó Paula en diálogo con Ángel de Brito. “No lo miro, me da taquicardia”, aseguró después.