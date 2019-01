¡Por fin! Confirman que el emoji del mate llega a WhatsApp

Finalmente, luego de superar varias etapas, el emoji del mate será una realidad en WhatsApp y todas las plataformas.

El 5 de marzo el Consorcio Unicode, que se encarga de la codificación de los caracteres que se utilizan en los sistemas informáticos, dará a conocer el listado del estándar Emoji 12.0, que incorporará el del mate.

A partir de ese momento, las diferentes plataformas irán incorporando el estándar en sus productos, y se prevé que entre abril y noviembre estará presente el emoji del mate para compartir en WhatsApp.

La cuenta de Twitter @emojidelmate_ok, el grupo que presentó el proyecto ante el Consorcio Unicode, publicó en las redes cuáles son los pasos que faltan para que se haga realidad el símbolo rioplatense.

En mayo del año pasado Unicode había anunciado que el mate estaba entre los finalistas. La propuesta para que llegue a los usuarios fue hecha a fines de marzo por los argentinos Florencia Coelho, Daniela Guini, Martín Zalucki, Emiliano Panelli y Santiago Nasra.

Guini contó que en la Media Party 2017, organizada por Hack Hackers BA, asistió Jennifer 8. Lee, periodista de The New York Times, y junto a ella surgió la idea de hacer el emoji. “Evaluamos varios: la empanada, el choripán, el asado y el mate, entre otros. Elegimos el mate porque somos fans del mate, y porque cumplía con todos los requisitos iniciales, que no haya nada parecido”, explicó.

La idea era también incorporar un símbolo que represente a la región o una comunidad, para que sea difundido mundialmente: “Que no haya marcas relacionadas, que no sea una moda temporal, sino duradera, que no sea agresivo, entre otras muchas condiciones”.

Quienes impulsaron este pedido, estuvieron tres días completos trabajando, llenando formularios y armando el diseño inicial, sin que se escape ningún error porque lograr que se apruebe la propuesta no es fácil.

“Hay que tener en cuenta que en el Consorcio Unicode reciben miles de solicitudes al año y si todas tuvieran su lugar, se tornaría engorroso utilizar o buscar un emoji en los teléfonos o aplicaciones. Así que hay que convencerlos de que es un emoji necesario, y que va a ser utilizado”, dijo Guini.

En la propuesta se mencionó que muchas celebridades internacionales toman mate, como Lionel Messi, Diego Maradona y el papa Francisco. Esto les sirvió como ejemplo, entre otros, para demostrar que la infusión es un fenómeno cultural esparcido por todo el mundo.