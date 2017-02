El próximo iPhone sería el más costoso y con mayor diseño

Se espera que la edición del décimo aniversario del iPhone traiga importantes novedades. Y tendrá un precio correspondiente, muy probablemente por encima de los US$ 1000, dice una fuente con conocimiento de los planes de Apple.

El precio no es muy sorprendente considerando que la versión de 256 GB del iPhone 7 Plus se vende a US$ 969, y se espera que el nuevo iPhone 8 tenga muchos más recursos, incluyendo una nueva pantalla OLED que cubre todo el frente del teléfono, según las fuentes consultadas, pero probablemente le costará a Apple aproximadamente el doble que la pantalla LCD utilizada en los actuales iPhones.

También es probable que el nuevo teléfono de 5,8 pulgadas tenga mayor memoria que la actual línea del iPhone 7 y sea bautizada como iPhone 8, aunque algunos creen que se llamará “iPhone X” (que suena mucho más cool).

El nuevo teléfono se verá como un bloque negro de una sola pieza con pocas interrupciones visuales de su diseño elegante.

Junto con el iPhone 8 de 5,8 pulgadas, se prevé que Apple lanzará un modelo de 4,7 pulgadas (probablemente llamado iPhone 7s) y un modelo de 5,5 pulgadas (probablemente llamado IPhone 7s Plus). Es probable que sólo el iPhone 8 tenga una pantalla OLED y los otros pantallas LCD, como escribió en noviembre el analista de KGI Securities, Ming-Chi Quo.

Varias fuentes le dicen a Fast Company que Apple ha estado comprometiendo gran parte de la capacidad de fabricación de pantallas OLED disponible en el mercado a expensas de fabricantes más pequeños de celulares. El mercado es muy pequeño. Sólo Samsung y un par de nuevas firmas asiáticas hacen las pantallas OLED, dice nuestra fuente, y sólo las pantallas de Samsung cumplen con los requerimientos de calidad de Apple.

Se prevé que el iPhone de 5,5 pulgadas y el iPhone de 5,8 pulgadas tendrán cámaras de doble lente, como el iPhone 7 Plus antes que ellos.

De acuerdo a los rumores, los costados del iPhone 8 probablemente estén hechos de acero inoxidable forjado, un material menos costoso que el aluminio usado en los actuales iPhones. La parte de atrás del iPhone 8 sería de vidrio en vez de metal, según nuestra fuente, lo que confirma informes previos.

Apple ha estado trabajando para eliminar el botón físico de “home” del iPhone, dice nuestra fuente, reubicándolo por debajo de la superficie de la pantalla. Se convertiría en un botón para tocar, no para presionar. Nuestra fuente dice que la tecnología sigue en “evolución” pero que es probable que Apple esté presionando mucho para incorporar el nuevo botón en el iPhone 8, que espera que sea el iPhone más rico en recursos de toda la línea.

Incluso existe la posibilidad de que desaparezcan los botones a los costados del iPhone, dice nuestra fuente, reemplazados por incrustaciones sensibles al tacto en el metal.

Nuestra fuente dice que Apple ha estado trabajando con Lumentum (formada cuando se dividió JDS Uniphase en 2014) en tecnología de sensores 3D para el nuevo teléfono de alta gama. No está claro cómo se aplicará la tecnología, sin embargo. Podría usarse para reconocer el rostro del usuario para autenticación. También podría usarse en la cámara para ofrecer mejor resolución de imágenes. Incluso podría ser usada en alguna forma de aplicación de realidad aumentada, según nuestra fuente.

Se prevé que el iPhone 8 tendrá una batería mucho más grande que la actual línea del iPhone 7 pero no está claro cuál sería su tamaño.

Intel tuvo una gran victoria al lograr que se incorporaran sus chips modernos a algunos de los iPhone 7 y el nuevo modem 7480 LTE de la compañía probablemente vaya dentro de algunos de los nuevos teléfonos también. Además se prevé que Qualcomm proveerá los modem para algunos de los teléfonos. Nuestra fuente dice que Apple seleccionó los vendedores de la tecnología RF en enero.

Pero no hay que creer los recientes rumores de que Apple está acelerando su cronograma de fabricación para los teléfonos de este año según nuestra fuente, que no ha visto evidencia de ello entre los proveedores. Al comienzo del año Apple hace pruebas de fabricación con hasta 100.000 iPhones. Esto puede ser una carga para los proveedores, señala nuestra fuente, porque Apple a menudo exige partes gratis para los dispositivos en las pruebas. La producción a pleno del iPhone más reciente comúnmente comienza en mayo y alcanza su pleno ritmo en agosto.

Se prevé que Apple anunciará sus nuevos teléfonos en el otoño boreal y comenzará a venderlos poco después, como es habitual.

Y, como es usual, vale la pena notar que Apple puede cambiar los recursos y especificaciones de un teléfono en ciernes en cualquier momento, incluso avanzado el ciclo de producción. Por lo que si bien los anticipos contenidos en este artículo describen el iPhone 8 tal como existe hoy, algunos recursos y especificaciones podrían cambiar antes del día de lanzamiento.

Fuente: La Nación.