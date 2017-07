Se dieron a conocer las bandas que participarán del Personal Fest 2017

En el mes de noviembre se celebrará la doceava edición del Personal Fest, el festival internacional más importante de Argentina.

La develación del line up tuvo la novedad de realizarse en vivo a través de múltiples pantallas de la Av. 9 de julio y Av. Corrientes, en el epicentro de la ciudad de Buenos Aires, ante cientos personas que lo presenciaron.

Jack Johnson, Phoenix, Fatboy Slim, Los Fabulosos Cadillacs, PJ Harvey, Seu Jorge presentando Life Aquatic, Mala Rodríguez, The Black Angels, Daughter, Whitney, Neon Indian, Homeshake, Little Jesus, Turf, Poncho, Klub, Benjamín Amadeo, Callate Mark, Banda de Turistas, Diosque, Bandalos Chinos, Francisca y los Exploradores, El General Paz & La Triple Frontera, Rayos Laser, Chucky de Ipola, Viva Elástico, OK Piramides, Altocamet, Orion XL, Weste, Boomerang, Anetol Delmonte, Misticos y Citrico son las primeras bandas confirmadas de un line up que tendrá más de 40 artistas en escena.

Fuente: Diario Show