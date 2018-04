Se filtró un video prohibido de la youtuber Caeli

Muy conocida en el ambiente juvenil por sus videos en las redes. La joven fue tendencia global tras obtener más de cuatro millones de seguidores en Twitter y 6.4 millones en Instagram.

La famosa youtuber mexicana sufrió la filtración de un video íntimo, según ella realizado hace sis años atrás.

Acorde a lo que indican los comentarios, en el video filtrado aparece desnuda y realizando actos sexuales.

A raíz de la cantidad de comentarios, Caeli dio a conocer que se le perdió una valija en la que portaba su cámara y visa.

Ok. Así esta la cosa. ME PERDIERON MI MALETA CON MI CÁMARA, MI VISA Y MÁS COSAS IMPORTANTES!😭Lo PEOR es que la aerolínea NO ME AYUDA EN NADA! Y MI MALETA FUE LA ÚNICA PERDIDA… Me ayudan a mandarles muchos muchos mensajes mis amores? ESTAS SON SUS CUENTAS> @Ryanair_ES @Ryanair

— CAELI (@CaELiKe) April 1, 2018