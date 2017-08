Se suman más familias a la protesta con usurpación en Chimbas por viviendas

La protesta comenzó el domingo con un reducido grupo de familias que decidió usurpar uno de los terrenos que se encuentran detrás del Penal de Chimbas. El lunes, el número se incrementó a 35 y hoy ya supera las 50 familias pidiendo por lo mismo: CASAS.

Controversia de discursos

En contacto con personal del municipio, manifestaron que al enterarse de la situación inmediatamente armaron un dispositivo del área social para hacer el informe correspondiente y relevar el cuadro situacional de cada familia, pero según dijeron desde el municipio las familias no quisieron ser asistidas y que literalmente los echaron del lugar.

Hace unos instantes DIARIO HUARPE se puso en contacto con los manifestantes y aseguraron que los del municipio mienten porque nadie se ha presentado en el lugar.

“Les están mintiendo como nos mienten a nosotros”, dijo una de las protestantes “y sino vengan porque los policías están de testigo que acá nadie vino”, y luego agregó: “yo ayer me fui a una de las caminatas para pedirles a los funcionarios que nos escuchen y los punteros no me dejaron llegar y me dijeron que nos iban a mandar a gendarmería y a toda la policía de San Juan para sacarnos a las patadas del terreno usurpado”.

En asamblea para definir estrategia

En estos momentos las más de 50 familias estaban reunidas en asamblea para definir estrategias a seguir. Pero adelantaron que ya se había hablado de formar una comisión para mañana miércoles presentarse en el IPV y casa de Gobierno donde van a hacer el pedido de manera formal.

“Nosotros no queremos que nos regalan una casa, queremos pagarlas”, dijo una de las mujeres “Y si no pueden que nos den este terreno donde estamos ya que está lleno de basura y es una contaminación para toda la villa Puyrredon”.

Según revelaron desde el municipio el terreno le pertenece al servicio penitenciario de la provincia.

Por último los manifestantes aseguraron: “No nos vamos a mover de acá hasta tener una respuesta favorable”.