Sofía Gala genero polémica tras posar amamantando a su hijo

Une mujer que genera polémica e impone su punto de vista. En la previa del estreno mundial de Alanis, el film de Anahí Berneri en la que Sofía Gala Castiglione es la protagonista, la hija de Moria dio a conocer el afiche oficial del film.

Sofía encarna a una prostituta y el afiche del film genero polémica debido a que la mujer aparece amamantando a su propio hijo.

“Alanis de @anahiberneri tiene su estreno mundial en el 42° Festival de Cine de Toronto. Muy feliz de haber sido parte de esta historia con mi hijo hermoso”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, no sólo la protagonista de Confesiones de mujeres de 30 se refirió al debut actoral de su hijo, ya que, como no podía ser de otra manera, también La One hizo mención al mismo.

“Quiero decir que ahora hizo una película en la que mi nieto, Dante, actúa. Hace del hijo de una prostituta, que es ella (Sofía). Mi nieto, chupando la teta, ya se ganó 40 lucas. Es el primer hombre que trae guita a casa. Mi nieto, antes de los dos años, actúa él. ¡Lo amo!”, expresó la orgullosa y “babosa” abuela.

