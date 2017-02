Sting y Justin Timberlake actuarán en la gala de los Oscar

El músico británico Sting y el cantante estadounidense Justin Timbrelake serán las dos principales atracciones musicales en la ceremonia de la próxima entrega de los premios Oscar, que se llevarán a cabo el próximo 26 de febrero en Los Ángeles.

El ex The Police interpretará “The empty chair”, tema principal del documental “Jim: The James Foley story”, mientras que Timberlake cantará “Can’t stop the feeling”, de la película “Trolls”, ambas competidoras en el rubro “mejor canción de película”, según información de la Academia que reproducen medios especializados de Hollywood.

En la ceremonia también habrá performances en vivo de los otros competidores, como el caso de Lin-Manuel Miranda, quien intepretará “How far I’ll go” junto a Auli’i Cravalho, de la película Moeana; y de John Legend, quien presentará los temas “Audition” y City of stars”, de la multipremiada “La la land”.

En este caso, ambos artistas también desempeñan papeles en los correspondientes filmes, puesto que Miranda puso su voz al personaje del semidios Maui, mientras que Legend interpreta a un amigo de Sebastian, el personaje central de “La la land”, encarnado por Ryan Gosling.

Fuente: Télam