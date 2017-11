Tamara Bella, la sensual novia de Matías Alé

En septiembre, Matías Alé confirmó su romance con Tamara Bella, la modelo, actriz y conductora con quien se animó a formar una relación y presentarla públicamente desde que se divorció de su ex mujer, María del Mar Cuello Molar.

“Antes yo era más chica, y hoy los dos estamos más maduros. Matu siempre me pareció hermoso, pero esta vez me pareció mucho más que eso… Me encontré con un Matías renovado. Y además, es como los vinos: ¡esta cada día más lindo, ¿no?!”, contó la modelo.

Tamara tiene casi 50 mil seguidores en Instagram, con quienes comparte a diario fotos de su intimidad y las sensuales producciones que realiza para las distintas revistas que la convocan. Esta semana posó para Paparazzi y posteó en las redes sociales una imagen del backstage en la que está en topless.

