Un estudio reveló que la mitad de las argentinas no alcanza el orgasmo

Como cada 8 de agosto en todo el mundo aquí también celebramos el Día Internacional del Orgasmo Femenino, fecha festiva y quizá menos relevante que otras del calendario global, pero siempre viene bien recordarla habida cuenta de que la anorgasmia amenaza con volverse una epidemia (según las estadísticas, el 50% de la población femenina mundial sufre anorgasmia, es decir, no alcanza el climax dentro las relaciones sexuales)

Un sondeo reciente de la consultora OH! PANEL realizado entre 1000 personas de Argentina y otros países de América Latina revela que entre las mujeres argentinas hay cierto descontento: solo 5 de cada 10 afirmó conseguir el orgasmo dentro de un encuentro. Según la encuesta 7 de cada 10 asegura que a medida que pasan los años son de “mejor calidad” y todas coinciden en que la química y la confianza son fundamentales para lograr la meta. La mayoría no la alcanza debido a factores como el estrés, la falta de estimulación del clítoris, porque no terminan de relajarse o sentirse cómodas con el otro y porque no hay juego previo, razones por las que el 60% se ve obligado fingir para no desalentar al compañero. Entre las formas más habituales de alcanzarlo, la mayoría (30%) indicó que lo logra mediante la penetración con estimulación del clítoris.

Pero atenti, el acting no siempre resulta: al menos 4 de cada 10 hombres argentinos cree que alguna vez sus parejas fingieron el orgasmo, y 6 de cada 10 dicen darse cuenta cada vez que ellas mienten. Las argentinas, dice el sondeo de OH! PANEL, consideran que la frecuencia sexual ideal es un encuentro cada 2 días, mientras ellos una vez por semana.

Volviendo al punto central, si bien el placer es un derecho, convengamos que el orgasmo no es el fin último de una relación sexual y que esa presión por alcanzarlo es veces lo que boicotea el resultado. Hay que cuidarse la salud y no exigirse metas basados en lo que vemos en cine ni en los estereotipos de las redes sociales, mucho menos en lo que cuentan los amigos (que en este punto casi siempre mienten). El sexo está peligrosamente sobrevalorado. No hay por qué ser multirorgásmicos, ni tener sexo a diario. Y en cualquier caso, todo se consigue con un buen vibrador.

Fuente: La Nación.