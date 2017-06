Un sanjuanino productor de moda analizó los looks de los Martín Fierro

El domingo en la noche se realizó la tan esperada entrega de los Martín Fierro. Esta gala no es importante solamente por los premios que se otorgan sino también porque es una forma que tienen las grandes marcas y diseñadores, que ya están posicionados en el mercado del país, mostrar sus nuevos modelos.

DIARIO HUARPE se puso en contacto con Javier Jorquera, Comunicador Social y productor de moda para que analizara los looks que los famosos expusieron en la alfombra roja.

Jorquera nos comentó que desde hace 4 años las celebridades apuestan por looks sobrios, en tonos que van desde el blanco, pasando por los colores pasteles hasta los negros. De hecho las tapas de las revistas que ya están impresas y donde siempre citan a las figuras más destacadas (Susana, Pampita, Araceli González, Paula Chávez, Mariana Fabbiani) muestran a celebrities de blanco impoluto o negro absoluto, que representa el famoso “más de lo mismo”.

Para él, la mejor vestida fue Juana Viale, quien tuvo un vestido que combinaba la simpleza del blanco con el detalle ocre y artesanal by Javier Saiach. El diseño estaba muy bien elegido e inclusive le resaltaba el tatuaje que tiene en la espalda y sus aros de Jean Pierre de 100 mil dólares que cerraban perfectamente el total look no era un detalle menor.

Por último, nos contó que le sorprendió el look de Andrea Rincón, quien estaba simple pero muy elegante, con un vestido negro tomado en su cintura de Trosman, acompañado de un peinado sumamente minimalista al igual que su make up.