Una vegana “descubrió” que la mayonesa tiene huevo y se transformó en viral

No es lo mismo ser vegetariano que vegano, ya que los segundos no consumen nada que proceda de un animal. Y no es lo mismo elegir un estilo de vida que “sumarse a una moda”. Esto último es lo que creemos que le pasó a una chica que fue a un local de una cadena de comida rápida en Estados Unidos, aclaró que era vegana y después pidió mayonesa.

El empleado que la atendió le explicó la verdad detrás del condimento y compartió la historia en redes sociales para convertirla en viral.

“Ayer vino una chica y me dijo que quería un Veggie Delite. Cuando fui a buscar el pan, me preguntó si podía cambiarme los guantes porque era vegana y yo había estado manipulando carne. Lo hice, no hay problema, solicitud perfectamente razonable. Saqué el pan, lo tosté y le puse todas las verduras que me pidió, empecé a envolver su sándwich y ella me dijo: ‘¿Me podés dar un poco de mayonesa?'”, explicó Gabriel Caulfield-Bohlken en un post de Facebook.

La historia, por supuesto, sigue. “La miré, ella me devolvió la mirada, agarré la mayonesa, me quedé esperando un ‘jajaja’ de su parte. Pero nada sucedió”. Él le aclaró que la mayonesa se prepara con huevo, y la “chica vegana” se quedó en silencio y con cara de angustia.

Un par de segundos después, ella le dijo que siempre pedía mayonesa y le preguntó cómo estaba hecha.

“Me sentí tan horrible, ella estaba allí parada con una cara de completa angustia y derrota. Había destrozado el mundo de esta pobre chica”, escribió Gabriel. Finalmente, le preguntó nuevamente si quería la mayonesa y la chica le dijo que sí.

La chica “vegana” agarró el sandwich y se empezó a ir. El vendedor se despidió: “Gracias por venir, que tengas un buen día”. La respuesta de esta persona que no sabía que la mayonesa estaba hecha con huevos nos destruyó: “Sí, voy a tratar”.

El empleado del local cerró su posteo viral con una reflexión: “Y esa es la historia de cómo le enseñé a una vegana que la mayonesa, de hecho, no es vegana”. Su posteo de Facebook ya fue compartido 43 mil veces y recibió más de 8 mil comentarios.

Fuente: TN