Deseret Tavares estuvo invitada a Basta de Todo, en La Metro. En ese espacio aseguró que el cantante está muerto desde hace años y lo suple un doble. También agregó que ello se debe a que El Sol representa una industria.

“El Sol de México que todos vemos por todos lados no es El Sol de México. El verdadero murió hace rato“. Tavares dijo que una prueba de que no se trata de Luis Miguel es que el artista (o su doble) no se ha sometido a la prueba de ADN para comprobar que una mujer indigente localizada en calles de la Argentina es su madre, Marcela Basteri.