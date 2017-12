Yoko Ono reveló detalles desconocidos de la sexualidad de John Lennon

No puede callarse nada. Yoko Ono, última pareja de John Lennon, se animó a contar detalles ocultos sobre la sexualidad del músico.

“John y yo tuvimos una gran charla sobre ello, diciendo, básicamente, que todos nosotros debemos ser bisexuales. Y estábamos en una especie de situación de pensar que no somos bisexuales debido a la sociedad. Que ocultábamos la otra parte de nosotros mismos, que es menos aceptable”, afirmó Ono en una charla con Daily Beast.

La artista también respondió sobre un affaire que Lennon habría tenido con el manager.

“La historia que me contaron fue muy explícita y por lo que yo pienso, ellos no tuvieron sexo. Estoy segura que Epstein hizo alguna movida, pero John simplemente no quiso hacerlo. Creo que él tenía el deseo de dormir con otro hombre, pero estaba muy inhibido”, afirmó Yoko Ono.

Fuente: PrimiciasYa