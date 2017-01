“Zoolander 2” y “Batman vs. Superman” las peores producciones de Hollywood

Está todo viento en popa para lo que será los premios Razzie, que consagran a las peores películas de Hollywood y tendrá su gala el próximo 25 de febrero.

“Zoolander 2”, con nueve nominaciones, y “Batman vs. Superman”, con ocho, encabezan las lista del certamen que es la contracara de los tradicionales Oscars.

En tanto, figuras como Robert de Niro, Julia Roberts, Ben Affleck, Ben Stiller, Johnny Depp y Nicolas Cage podrían alzarse con estatuillas como peores actores, según anuncia la página oficial de los Razzies.

Entre los nominados a las peores películas aparecen “Batman vs. Superman”, “Mi abuelo es un peligro”, “Gods of Egypt”, “Hillary’s America: The secret history of the Democratic Party”, “Independence day: Contraataque” y “Zoolander 2”.

Por la estatuilla al peor actor compiten Ben Affleck y Henry Cavill (” Batman vs. Superman”), Robert de Niro (“Mi abuelo es un peligro”), Dinesh D’Souza (“Hillary’s Amnerica: The secret history of the Democratic Party”) y Ben Stiller (“Zoolander 2”), quien también está nominado como peor director.

En el rubro femenino figuran Megan Fox (“Tortugas Ninja 2; Fuera de las sombras”), Tyler Perry (“BOO! A Medea Halloween”), Julia Roberts (“Enredadas…pero felices”), Becky Turner (“Hillary’s América: The secret history of the Democratic party”), Naomi Watts y Shailene Woodyley (“Divergent Series: Allegiant & Shut-In”).

La puja para quedarse con la estatuilla al peor actor de reparto presenta a figuras como Nicolas Cage (“Snowden”), Will Ferrell y Owen Wilson (“Zoolander 2”), Johnny Depp (“Alicia a través del espejo”), Jared Leto (“Escuadrón Suicida”) y Jesse Eisenberg (“Batman vs. Superman”).

Fuente: RatingCero