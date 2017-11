Cuánto sale comprar el nuevo iPhone X de Apple en Argentina

Apple finalmente sacó a la venta el iPhone X, el smartphone con el rediseño más radical de las tres versiones que presentó Apple en septiembre. Mientras el iPhone 8 y iPhone 8 Plus ya estaban disponibles en las tiendas desde fines de septiembre, el tercer modelo se hizo desear con una preorden anunciada a fines de octubre para el mercado estadounidense, europeo y asiático.

Al igual que sus antecesores, su salida a la venta no pasó desapercibida, pero la expectativa (o la poca disponibilidad de unidades) provocó numerosos problemas al momento de realizar la compra del iPhone X. Los clientes comenzaron a reportar que la tienda on line de Apple notificaba una demora en la entrega de los pedidos de cinco a seis semanas, además de no tener disponible la opción de retirar la compra del iPhone X en una tienda Apple.

Quienes tengan la oportunidad de pasar por una tienda oficial de Apple en Estados Unidos tendrán la posibilidad de consultar por la disponibilidad del iPhone X, que en esta ocasión estará disponible sólo con una capacidad de 64 y 256 GB de almacenamiento. A su vez, en esta etapa el flamante smartphone de Apple se ofrece con cuatro operadoras, siendo la versión que se ofrece con el chip de T-Mobile el modelo que se debe comprar, que está desbloqueado para su uso en las operadoras de la Argentina.

El iPhone X tendrá un precio de 999 dólares más impuestos en la versión de 64 GB de capacidad de almacenamiento, y estará disponible en una segunda versión de 256 GB que costará 1149 dólares más impuestos. Este precio lo posiciona al equipo de Apple como el más caro ofrecido a la fecha por la compañía.

Para los usuarios argentinos que hayan podido comprar el equipo en alguna tienda de Apple en Estados Unidos deberán tener en cuenta que el precio final será aún más alto, ya que al entrar a la Argentina deberá pagar el 50 por ciento del excedente de la franquicia de la Aduana, que es de 300 dólares.

De esta forma, el iPhone X de 64 GB, con un precio de 999 dólares, se le deberán sumar 349,5 dólares adicionales, correspondientes al 50 por ciento del excedente de la franquicia por este modelo (699 dólares). Por ende, el precio final del iPhone X de 64 GB en la Argentina será de 1348,5 dólares.

En el caso del iPhone X de 256 GB, el más caro de Apple a 1149 dólares, el 50 por ciento del excedente de la franquicia es de 424,5 dólares. Para este modelo, el precio final en la Argentina será de 1573,50 dólares.

