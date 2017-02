Estos son los smartphones más destacados que se presentarán en 2017

El año comenzó con varios anuncios en lo que respecta a smartphones. En el marco de la feria de tecnología CES se dieron a conocer el Huawei 9 Pro y Lite, así como el Honor 6X. A su vez, Asus lanzó el Zenfone Ar, Xiamoi mostró una nueva versión del Mi Mix; Blackberry sorprendió con su modelo Mercury y LG presentó la línea K y Stylus.

A fines de febrero se realizará el Congreso Mundial de Móviles donde llegarán varios modelos más; y habrá otras tantas presentaciones a lo largo de año.

Aquí, un resumen de los celulares con Android más destacados que se lanzarán en 2017.

Samsung Galaxy S8 and S8 Edge

La imagen fue creada por el sitio SamMobile en base a los rumores que se difundieron del Samsung Galaxy S8

Ya se sabe que Samsung no presentará el Galaxy S8 en el Congreso Mundial de Móviles (MWC) sino el 29 de marzo en Nueva York, en un evento privado.

Por lo que se pudo saber, el nuevo teléfono insignia de Samsung vendrá en dos modelos: uno con una pantalla de 5,8 pulgadas y otro con una de 6,2, de tipo Super AMOLED, con resolución 4K.

Las baterías serán de 3000mAh y 3500mAh según el modelo. Por otra parte, la memoria RAM será de 4 GB y el almacenamiento interno de 64GB con posibilidad de expandirlo a través de microSD hasta 256 GB.

A su vez, vendrá con dos tipos de procesadores: Snapdragon 835, y la última versión de Exynos.

La gran novedad sería el asistente virtual llamado Bixby, que, según dicen, dará que hablar.

Samsung Galaxy Note 8

Después del fiasco del Galaxy Note 7, Samsung dedicó varios meses de investigación para encontrar el motivo de las explosiones en ese producto. Está claro que luego de las pérdidas económicas que la falla con la batería generó, ahora la compañía pondrá especial esfuerzo en generar un dispositivo que sea lo más seguro posible.

Se espera que tenga una estética similar al Note 7, que incluya su popular lápiz y, además, que incorpore unos cuantos detalles novedosos.

LG G6

El smartphone se presentará el 26 de febrero en Barcelona, un día antes del comienzo oficial del MWC. Según se pudo saber, el nuevo teléfono tendrá una pantalla de 5,7 pulgadas, sin biseles, que ocupará cerca del 90% del cuerpo frontal.

Se estima que tendrá sensor de huellas, como la mayoría de los equipos de alta gama y cámara dual en la parte posterior. También incluiría conector de audios Jack y se cree que será resistente al agua.

Moto G5

Se cree que el 26 de febrero, durante el evento de prensa que hará Lenovo, se presentará el nuevo Moto G5 que, de acuerdo a diferentes rumores, tendrá una pantalla de 5 pulgadas, procesador Qualcomm Snapdragon 430, 2 GB de memoria RAM, 32 GB de almacenamiento y una batería de 2.800 mAh.

Como se ve es un gama media sin grandes avances en lo que respecta al hardware, aunque vendría con la última versión de Android Nougat. Por otra parte, la cámara principal tendría una resolución de 13 megapíxeles y la secundaria o frontal de 5 MP.

En tanto que el Moto G5 Plus contaría con una pantalla de 5,5 pulgadas, procesador Snapdragon 625, memoria RAM DE 4 GB y una batería de 3.080 mAh.

Sony y una sorpresa

Sony anunció que dará una conferencia el 27 de febrero en el marco del MWC. Se espera que anuncie la segunda generación de los Xperia aunque también podría hacer una presentación “en secreto”.

Al parecer, la compañía daría a conocer al sucesor del Xperia Z5 Premium, pero sólo uno pocos tendrán acceso al equipo. Es que se mostrará el móvil en un encuentro privado.

El nuevo móvil contaría con una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución 4K, procesador Snapdragon 835 de Qualcomm y una memoria RAM de 4 o 6 GB.

Google Pixel 2 y Pixel XL 2

Los Pixel, primeros smartphones 100% hechos por Google, sorprendieron por su cámara. La calidad de las fotos que se generan con el dispositivo así como la incorporación del Google Assistant son los aspectos más destacados, pero quedaron varias cuestiones por mejorar.

El diseño no es novedoso ni elegante. Su procesador si bien es rápido no llega a ser el más veloz del mercado y no es resistente al agua.

Se espera que la segunda generación de estos móviles retomen los asuntos pendientes y presenten un celular que realmente haga la diferencia. El anuncio del nuevo modelo debería llegar en octubre de este año.

Nokia

Se sabe que la compañía HMD, que compró los derechos para fabricar productos con la marca Nokia estará presente en el MWC y que dará una conferencia el 26 de febrero, en Barcelona. En ese encuentro segurament anunciará un nuevo smartphone del que por ahora no se filtraron datos, pero sin dudas ya generó bastante expectativa.

Huawei P10

Los dos equipos incluirían doble cámara trasera, desarrollada por Leica, de 12 megapíxeles de resolución y de 8 megapíxeles en el caso de la cámara frontal. A su vez, ambos modelos incorporarían lector de iris.

Los rumores indican que el P10 tendría una pantalla de 5.2 pulgadas, lector de huellas y una batería de 3.100 mAh. El procesador sería el HiSilicon Kirin 960, y vendría en dos versiones: una con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento: y la otra de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Por su parte, el P10 Plus contaría con una pantalla curva lateral de 5.5 pulgadas con resolución QuadHD, dos lectores de huella y batería de 3.650 mAh. El procesador sería el Kirin 965, y también incluiría vendría con dos versiones: de 6 GB de RAM, y 128 GB de almacenamiento o bien de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Xiaomi Mi6

El Mi6 sería el primero modelo de la marca china en incluir un producto de Qualcomm: el procesador Snapdragon 835.

Al parecer utilizará una versión menos potente que la del Galaxy S8, que estrenará el último chip de Qualcomm.

Xiaomi Mi Note 3

No es mucho lo que se sabe aún sobre este producto, salvo que se podría presentar hacia fin de año.

Se estima que la phablet, sucesora del Mi Note 2, vendría en varios colores y que incluiría una pantalla curva, similar a la que tiene el Galaxy S7 Edge.

Asus-Zenfone-4

Asus sorprendió con el Zenfone AR que presentó en el CES, pero ésa no sería la única novedad de la compañía taiwanesa.

La empresa tiene previsto lanzar el Asus Zenfone 4 próximamente. Si bien no hay datos concretos sobre cómo será el nuevo smartphone, no sorprendería que fuera compatible con Daydream y Proyect Tango.

HTC 11

Luego de lanzar el U Ultra la compañía dejó en claro que no es el único anuncio que piensa hacer este año, con lo cual no sorprendería que lance, a mediados de año, el HTC 11. No se difundieron muchos detalles sobre cómo será el nuevo modelo aunque se espera que incorpore el procesador Snapdragon 835, el chip más potente de Qualcomm hasta el momento.

OnePlus 4

No se tienen detalles sobre el producto ni fecha de lanzamiento; pero si se tiene en cuenta que el OnePlus 3 se dio a conocer en junio de 2016, es probable que el OnePlus 4 llegue al mercado para mediados de este año.

