Cómo evolucinó el Iphone a lo largo de sus diez años

Disponible en 4, 8 y 16 GB de almacenamiento, el primer iPhone contaba con una pantalla táctil de 3,5 pulgadas, cámara de 2 MP y un diseño de aluminio anodizado en la parte posterior. Con esta configuración, Apple buscaba su lugar en el mundo móvil con un teléfono que reunía muchas de las características que ya existían por separado en el mercado en un equipo que marcaría un estándar en un incipiente mercado que adoptaría el nombre de smartphones.

Con una visible pantalla táctil, Apple destacó su teclado virtual, una propuesta audaz en un momento donde los teléfonos BlackBerry ofrecían un servicio de chat y mail con un teclado físico real. A su vez, el iPhone buscaba remarcar las virtudes de su navegador web, además de ofrecer un cliente de correo electrónico y el servicio de cartografía digital Google Maps, acompañado por una conectividad EDGE y Wi-Fi.

iPhone 3G (2008): Con una carcasa posterior de plástico, el iPhone incorpora la conectividad 3G como punto más destacado del equipo junto a la tienda de aplicaciones App Store y el servicio de GPS. Mantiene la cámara de 2 MP y la pantalla de 3,5 pulgadas.

iPhone 3GS (2009): La actualización del iPhone trae un modelo con una batería más grande, una cámara mejorada de 3 MP y una tienda App Store que ya tiene más de 50 mil aplicaciones. Fue conocido también por la actualización del sistema operativo OS 3.0 que ofrecía la función copiar y pegar.

iPhone 4 (2010):cuenta con un rediseño estilizado con dos paneles de vidrio en blanco o negro y una banda de acero inoxidable en los bordes. Además de la cámara de 5 MP, este es el primer modelo con una cámara frontal que permite aprovechar el servicio de videollamadas FaceTime. Como dato curioso, por problemas de producción el modelo blanco del iPhone 4 llegó al mercado casi un año más tarde. Además, el nuevo diseño del iPhone derivó en un problema de recepción de señal conocido como Antennagate.

Además, el iPhone 4 fue el primer smarthpone de la compañía en utilizar el chip A4, un procesador ARM con un diseño personalizado a la medida de Apple.

iPhone 4S (2011): La quinta generación del iPhone se denomina 4S y la característica más destacada está en la presencia del asistente virtual Siri desde iOS 5, la renovación de su servicio en la nube con la plataforma iCloud y el chat móvil iMessage. La pantalla sigue siendo de 3,5 pulgadas e incorpora la tecnología Retina, con una resolución de 960 por 640 píxeles a 326 pp, mientras que la cámara, de 8 MP, permitía grabar en 1080p HD.

Para este entonces, el iPhone 4S ya estaba en la mira debido a las disposiciones locales sobre la importación y producción de celulares, de acuerdo a la cobertura del lanzamiento del smartphone en octubre de 2011.

iPhone 5 (2012): Crece la pantalla del iPhone en su sexta generación, ahora de 4 pulgadas con tecnología Retina, mejoras en el lente de su cámara de 8 MP junto a una frontal que permite grabar video HD en 720p. A su vez, esta versión marca la llegada del conector reversible Lightning.

iPhone 5C y 5S (2013): Este lanzamiento por partida doble de Apple tuvo al colorido iPhone 5C por un lado, con pantalla de 4 pulgadas y cámara de 8 MP junto a un diseño de plástico, algo que había quedado atrás en las primeras entregas del smartphone de Apple.

Del otro lado estaba el iPhone 5S, que mantuvo el diseño metálico y se conviertió en el primero de la línea en tener un procesador de 64 bit y el sensor biométrico de huellas dactilares Touch ID. Ambos modelos fueron los primeros en tener soporte para la conectividad inalámbrica 4G LTE. En el aspecto estético, el iPhone 5S fue el primer modelo disponible en dorado.

iPhone 6 y 6 Plus (2014): La octava generación vino con dos versiones que se distinguen por el tamaño de la pantalla Retina HD, de 4,7 y 5,5 pulgadas, acorde a la tendencia que experimentó el mercado con smartphones con modelos cada vez más grandes.

iPhone 6s y 6s Plus (2015): La renovación del iPhonemantiene los 4,7 y 5,5 pulgadas e incorpora la tecnología 3D Touch, una modalidad que permite activar nuevas funciones adicionales tras aplicar una presión sobre la pantalla. Suma el servicio Apple Pay y la cámara, de 12 MP, permite registrar videos 4K, y está acompañada por un modelo frontal actualizado a 5 MP. Esta serie fue conocida por ofrecer una versión en rosa.

iPhone 7, 7 Plus y iPhone SE (2016): este lanzamiento mantiene el diseño de los últimos modelos y suma una versión brillosa en negro conocida como jet black. Apple presenta sus teléfonos iPhone 7 y iPhone 7 Plus como los primeros en ser resistentes al agua y al polvo, cuenta con una cámara de 12 MP (dual en la versión 7s Plus) y con otra frontal actualizada a 7 MP. Su lanzamiento está acompañado por los auriculares inalámbricos AirPods, una movida que estuvo marcada por el retiro del conector de audio en esta versión de iPhone.