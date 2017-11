La NASA reinventó la rueda de metal, elástica y que no se pincha

La rueda ideal para autos sería una que no se desgaste, que no sufra pinchaduras y que pueda ser utilizada en cualquier superficie. El Centro de Investigación Glenn de la NASA y Goodyear dieron un paso en ese sentido al presentar la rueda que utilizarán los vehículos espaciales que irán a Marte.

Diseñada en una aleación de níquel y titanio, la rueda de la NASA es hueca y está formada por una especie de malla que recuerda a la de los caballeros de la Edad Media. El material tiene “memoria”, de manera que puede adaptarse a cualquier superficie, sin importar el tipo de irregularidad, y volver a su estado natural.

De acuerdo con la NASA, su rueda puede soportar mucha más carga que las tradicionales sin perder tracción ni hundirse en la arena. Las primeras pruebas en vehículos todoterrenos fueron satisfactorias.

Inspirada en los neumáticos que movilizaron vehículos de la NASA en la Luna, la nueva rueda escribe otro capítulo en algo que la agencia espacial de los Estados Unidos denomina como “la reinvención de la rueda”.

La patente de la nueva rueda de la NASA menciona que el producto es seguro (no sufre pinchaduras); fuerte (no sufre deformación excesiva); robusto (puede ser configurado para tener tracción en diversos terrenos); simple (no requiere de aire); versátil (la rigidez de los neumáticos puede diseñarse para limitar la energía transferida al vehículo); y liviana debido a que no requiere de llantas.

La rueda de la NASA puede ser empleada en todo tipo de vehículos, incluidos todoterreno, militares, para la construcción, aviones y, obviamente, autos particulares.

La lista de beneficios contrasta con un componente clave en la ecuación: la fabricación es todavía muy costosa, por lo que la NASA buscará la manera de reducir su precio.

Fuente: La Nación.