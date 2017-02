Los 5 datos sorprendentes que tenés que saber sobre la tecnología

Un recorrido por algunas curiosidades interesantes del mundo de la tecnología:

1. El programador más joven certificado por Microsoft

Pranav Kalyan, con apenas nueve años, obtuvo su certificado como especialista en tecnología de Microsoft, en 2013. Es oriundo de la India, vive en California y, según contó en más de una oportunidad, comenzó a programar a los seis años.

Ya completó dos cursos en la universidad: uno en Matemática y otro en Ciencias Naturales. Ahora está cursando Astrofísica. Según detalla en su página web, admira a Bill Gates y su sueño es trabajar en la NASA.

2. El código de programación de un videojuego que entra en 140 caracteres

Tres días luego del anuncio, Alex Yoder publicó Tiny Twitch, un juego que consiste en presionar sobre la X que aparece en la pantalla la mayor cantidad de veces posibles y antes de que se termine el tiempo. Se puede probar el juego, ingresando aquí.

3. El famoso músico que también es astrofísico en la NASA

Brian May se hizo conocido como guitarrista y compositor de la famosa banda británica Queen. Sin embargo, la música no es su única pasión. May tiene un doctorado en Astrofísica y colaboró con la NASA en la misión New Horizons, para recopilar y analizar información sobre Plutón.

Además, tiene varias publicaciones en revistas especializadas y es rector honorífico de la universidad John Moores de Liverpool desde 2007.

4. Cuándo se inventó el primer mouse

El primer mouse fue inventado por el ingeniero electrónico Douglas Engelbart en el Stanford Research Institute, en Estados Unidos en 1963. Aquel primer prototipo, que recién presentó al mundo en 1968 en una convención en San Francisco, era de madera y tenía dos pequeñas ruedas.

Al girar en una y otra dirección movilizaban un par de ejes que le transmitían esos movimientos a la computadora con la que estaba conectado. Lo llamó mouse (ratón) por su pequeña forma y por el cable que salía de uno de los extremos, como si fuera una cola de roedor.

Fue un verdadero adelantado, ya que recién en 1981 se lanzó al mercado la primera computadora con mouse, la Xerox Star 8010.

5. Cómo se enviaban mails antes de que llegara internet

Ray Tomlinson fue quien envió el primer correo a través de una red. Fue en 1971, en Cambridge, Massachusetts y el mensaje decía “QWERTYUIOP”. Para su “misión” utilizó el protocolo CYPNET.

Tomlinson fue quien designó el uso de la arroba (@) para separar el nombre del usuario de la computadora en la que se aloja la cuenta del usuario a quien estaba destinado el correo. En inglés arroba se dice “at” que en castellano significa “en”. De tal modo, se indicaba que el mensaje iba para alguien “en” tal equipo.

Fuente: Infobae