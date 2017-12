Lo más popular en Twitter para los argentinos

Llega fin de año y con él los balances. Es por esto que la red social Twitter mira los últimos 11 meses y defina que es lo que marcó este 2017.

En nuestro país, los hashtags más populares este año fueron:

1. #Argentina (aplicado a todo tipo de situaciones, incluyendo las eliminatorias para el próximo Mundial)

2. #NiUnaMenos(aunque es de 2015, se renovó su uso con la marcha de mediados de año)

3. #SantiagoMaldonado (a partir de los pedidos por su aparición y posterior hallazgo de su cuerpo)

4. #PASO2017(al igual que el siguiente hashtag, se usaron para hablar de la renovación parlamentaria)

5. #Elecciones2017

Mientras, las celebridades argentinas más mencionadas en Twitter fueron:

1. Lali Esposito @Laliespos

2. Marcelo Tinelli @cuervotinelli

3. Mirtha Legrand @Mirthalegrand

4. Pedro Alfonso @Pedroalfonsoo

5. Julián Serrano @JulianSerrano01

6. Martina “Tini” Stoessel @TiniStoessel

7. Alejandro Fantino @Fantinofantino

8. Federico Bal @Balfederico

9. Jorge Rial @Rialjorge

10. Paula Chaves @Paulitachaves

Además, la red social del pajarito hizo un ranking con los políticos más mencionados:

1. Mauricio Macri

2. Cristina Fernández de Kirchner

3. Elisa Carrió

4. Sergio Massa

5. María Eugenia Vidal

En el mundo, este fue el tuit más retuiteado del año: una publicación a cambio de comida.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3

Y el que tuvo más “Me gusta” fue de Barack Obama, tras los enfrentamientos en Charlottesville, en agosto último . Es, también, el segundo más retuiteado del año.

“No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…” pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017