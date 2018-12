Mirá si fuiste bloqueado en WhatsApp

WhatsApp es uno de los canales de comunicación que más se usa en el mundo entero.

Pero hay veces que somos bloqueados por otros usuarios, aunque WhatsApp no lo indica directamente. El interrogante que se plante es ¿Cómo podemos saberlo?

Ante esto, te mostramos tres formas simples para saber si te bloquearon de WhatsApp.

Chequearlo desde otro número: Si tienes a mano el teléfono de un familiar o un amigo, podés pedirle que mire si la persona de la cual sospechás está efectivamente conectada. Claro que si no la tiene en la agenda deberá añadirla primero.

Si puede enviarle mensajes (con dos tildes) u observa una imagen de perfil nueva diferente, tus sospechas tenían fundamento y te habían bloqueado.

Añadir un contacto a un grupo: Los grupos de WhatsApp tienen muchas utilidades pero la más interesante en este caso es poder crear un grupo con la persona que creemos que nos bloqueó.

Selecciona crear una nueva conversación y agregá a la persona concreta. Si no te bloqueó todo funcionará si problemas y estará en el grupo. Si WhatsApp te indica que hay un error, es probable que te haya bloqueado.

Si no se conecta o no cambia su imagen de perfil: Si un usuario hace días que no responde podría haberte bloqueado. Podemos saberlo entrando en su perfil pinchando en su nombre en la conversación.

En su perfil podremos ver la última fecha de conexión o si está online. Si está “Conectado” no fuiste bloqueado, sin embargo puedes sospechar que lo ha hecho si hace mucho que no se conecta.

La imagen de cada perfil también es un indicio. Una vez que alguien nos bloquea deja de actualizarse su imagen en nuestro teléfono así que si era alguien que solía cambiarla y conectarse a menudo, pero lleva un tiempo sin renovarse, posiblemente te haya bloqueado.

FUENTE: CLARÍN