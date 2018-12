Mirá cómo podés hacer para saber quién se conecta a tu Wi-Fi

Debido a que el robo de Wi-Fi es una práctica frecuente, surgieron aplicaciones que permiten detectar aquellos intrusos que se conectan.

Con más de 35 millones de descargas, es una de las más populares y está disponible para dispositivos con iOS y con Android, es un escáner de red que actúa sin demora y permite saber qué equipos están conectados a tu red Wi-Fi.

Una vez que se ingresan los datos de la red Wi-Fi, la aplicación analiza la conexión y arroja un listado con los equipos que están enganchados a ella. Incluye el nombre, IP, la dirección MAC (un identificador único de dispositivos) y el nombre del fabricante, si está disponible.

Who in on my Wi-Fi