Pokémon Go anunció un concurso global de fotografía y realidad aumentada

Además de atrapar a las criaturas virtuales, los jugadores de Pokémon Go también podrán jugar con la cámara del smartphone y participar del concurso fotográfico que aprovecha los recursos de la realidad aumentada. De esta forma, los usuarios del juego móvil podrán competir con la foto más creativa y divertida que combine al pokémon con un escenario en el mundo real.

El concurso Pokémon GO AR Photo Contest consiste en publicar el retrato de realidad aumentada del juego en Instagram con el hashtag #PokemonGOcontest. Cada usuario puede subir hasta tres fotos, y las mejores diez capturas serán premiadas con un kit compuesto por un poster autografiado por el equipo desarrollador de Pokémon Go, unos auriculares inalámbricos y una pulsera Pokémon Go Plus.

La convocatoria que estará abierta hasta el 25 de octubre para todos los mercados donde se encuentre disponible Pokémon Go, incluso en la Argentina. Las bases y condiciones del concurso están disponibles en el blog oficial del juego.

Fuente: La Nación.