The Walking Dead tendrá su juego para matar zombies en realidad aumentada

Los dispositivos móviles y la realidad aumentada atraviesan un período de prosperidad. Tras los anuncios de Apple y Google, como así también el legado que dejó Pokémon GO en 2016, un videojuego basado en la exitosa serie televisiva The Walking Dead parece tomar la posta de esta revolucionaria tecnología del entretenimiento.

Básicamente, The Walkig Dead: Our World es un juego de disparos que sitúa al protagonista en medio de un apocalipsis zombie. Hasta acá nada novedoso para los fanáticos, salvo por el agregado de la realidad aumentada.

Al estilo Pokémon GO, esta tecnología se encarga de introducir los muertos vivos en un entorno real, donde el gamer interactuará junto con otros objetos y, por supuesto, las hordas de enemigos. Así podremos luchar en plazas, centros comerciales y hasta nuestra propia casa tal como se ve en trailer promocional.

Durante el juego, los zombies llegarán desde todos los ángulos, forzando al jugador a moverse y girar para esquivar sus ataques y, obviamente, contrarrestarlos con las diversas armas que hay disponibles: espada, ballesta, armas de fuego y granadas, entre otros elementos.

Si bien The Walkig Dead: Our World aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada, desde AMC y Next Games confirmaron que el título de realidad aumentada estará disponible este año y para los dispositivos con Android e iOS.

Fuente: Clarín.