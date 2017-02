Abril I, la soberana solidaria que aspira a recorrer San Juan

Agradable, directa y sencilla. De esta manera se la vio a Abril Oyola, la flamante reina nacional del sol, quién recibió a DIARIO HUARPE en su casa, en el barrio Los Tamarindos, en Chimbas, a horas de haber obtenido los atributos.

“Siento mucha alegría. Se sintió mucho el apoyo del pueblo chimbero y sanjuanino, así que estoy muy emocionada”, fue la primera frase de la odontóloga, quién vive junto a su mamá Bibiana, y sus hermanas Isabel y Gabriela.

“Tenía grandes posibilidades ya que el departamento nunca había tenido una reina, y en las redes sociales se sentía mucho el cariño de la gente. Pero no lo esperaba tanto, así como se dio no lo esperaba. Me llegaron muchas solicitudes que aún no puedo responder, mensajes privados y mensajitos al whatsapp”, afirmó la flamante soberana, quién contó la postura que tomó una vez que subió al escenario en busca del reinado. “Me encomendé a Dios y dije si no tiene que ser esta noche es porque hay algo mejor para mí”, contó emocionada la representante de Chimbas, quien adora pasar el tiempo con sus seres queridos.

La bella morocha, de 26 años, contó que siempre tuvo el sueño de ser coronada, pero que por distintas circunstancias de la vida no lo concretó, entre ellas resaltó la madurez, hasta que se definió hacerlo. “Desde chica quise ser reina, como desde los 15 años, pero nunca me animé a presentarme. Creo que debes tener una madurez y conciencia de lo que significa ser la embajadora de tu provincia. Esa madurez se consigue con la calle que uno tiene o con las experiencias”, afirmó la soberana, quién en su brazo izquierdo tiene un tatuaje muy importante en su vida, un colibrí que representa a su padre, quien falleció hace un par de años, y colibrís chiquitos que son ella y sus hermanas.

“No me gusta llamar la atención o exagerar las cosas. Cuando empecé como candidata muchos pacientes me pedían sacar fotos. Se sintió mucho el cariño de la gente, pero no se sintió mucho el cambio en mi vida personal”, afirmó Abril I, quién contó que no desea abandonar su carrera pero que afrontará la responsabilidad como corresponde en ambas labores.

A la hora de hablar de sus objetivos para afrontar el reinado, la chimbera contó qué le gustaría realizar. “Cada una tiene objetivos independientes. Aún no hemos tenido oportunidad de juntarnos con Carolina y charlar, pero la idea es recorrer el departamento juntas. Para representar una provincia debes conocer el departamento y saber que necesidades tienen los sanjuaninos. Las dos nos vamos para el lado comunitario. Me ha tocado una buena compañera que tiene parecidos objetivos a los míos. Somos las dos personas muy accesibles y queremos ver donde podemos ayudar”.

Abril, quién se mostró solidaria para con los sanjuaninos en todo momento, contó que le gustaría trascender y ser recordada por su gente. “Me gustaría que cuando terminemos el reinado y se elija la reina 2018 Carolina y yo quedemos en el tiempo, no pasar desapercibidas, pero siempre trabajando para San Juan”.

Abril Oyola, en la intimidad de su hogar