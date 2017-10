Adrián Carrizo, el encargado de capturar el arte en el Teatro del Bicentenario

Fotografiar lugares asombrosos y capturar momentos únicos e irrepetibles es una verdadero arte. Esta es la pasión y la tarea que tiene Adrián Carrizo, fotógrafo del Teatro del Bicentenario.

Desde hace un año, Adrián, junto a su cámara, se encarga de congelar los mejores momentos del gran polo cultural sanjuanino y con motivo de celebrar el primer año se organizó una muestra fotográfica en el Bicentenario. Sobre esto, Carrizo contó que “en conmemoración del primer aniversario se hicieron diferentes actos y eventos. Dentro de las actividades se pensó en una muestra fotográfica en la que expongo 115 fotos de este primer año del Teatro, con sus funciones y actividades. Es una selección de los mejores momentos que pasaron”.

MIRÁ LAS MEJORES IMÁGENES Y LA ENTREVISTA CON ADRIÁN CARRIZO

En relación a la tarea que realiza, Carrizo comentó emocionado: “Mi experiencia como fotógrafo del Teatro es extraordinaria. Siento un orgullo y alegría inmensa por la calidad de los eventos que se realizan. Mi sorpresa fue desde el primero momento cuando vi la majestuosidad arquitectónica del Teatro y cuando empezaron las funciones, con su escenografía, actores, músicos, quedé maravillado. Hasta el día de hoy sigo maravillado”.

Sin embargo, capturar el arte en su estado puro y en las tablas del Bicentenario no es tan sencillo. En este sentido, explicó: “Para captar esos momentos únicos e irrepetibles como son los saltos de los bailarines o momentos veloces me hago un organigrama de la función. Trato de venir a los ensayos generales a ver cada momento, entonces voy planeando en qué lugar me ubico y qué momento voy a fotografiar cuando es el día de la función”.