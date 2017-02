Aldana Cuenca: “Aspiro a disfrutar de cada momento”

Hiperactiva, alegre, simpática y participa­tiva. Son las características con las que se autodefine Aldana Cuenca, la reina departamental de Valle Fértil, quien se manifestó co­mo amante de los deportes y adora escuchar música.

“Aspiro a disfrutar de cada momento. Ya se aproxima la recta final, por ello sólo quiero vi­vir cada momento que me toque hasta la elección final. Sólo espero que la suerte nos acompañe a todas”, dijo la bella soberana, quien tiene muchos proyectos para su amado Valle Fértil.

“Planteé varios proyectos, ya que esta oportunidad es para tener la dicha de concretarlos. Acá en el departamento está la necesidad de emergencias médicas y la necesidad de que haya especialistas. También me gustaría trabajar en campañas solidarias por las inundaciones. Por otra parte, me interesa hacer al­go con los jóvenes, me gustaría incentivarlos en el medio ambiente y campañas de prevención”, contó Aldana, quien agregó también proyectos en lo que a lo turístico se refiere.

“Me gustaría dar a conocer las cascadas de Astica. Tenemos también Is­chi­gualasto, pero hay muchos paisajes que me gustaría dar a conocer”, manifestó la candidata a reina nacional de sol, quien contó que anhela representar a la provincia.

Ficha de presentación

Nombre: Aldana Cuenca

Edad: 18 años

Estudios: Técnica en Producción Agropecuaria

Hobbies: Hacer deportes y escuchar música