Un dúo explosivo. Es que aparte de sus voces está el humor siempre presente y esa explosión de que el público lo pase de la mejor manera posible. Se trata del dúo Alexys y Dogor.

Dos jóvenes que hace diez años están unidos con el fin de que el público conozca una música diferente, el reguetón.

“Me definí por reguetón porque me encontré con un DVD de Don Omar y me gustó. Me dí cuenta que se podía hacer algo sin músicos y me definí porque en ese momento era algo nuevo y una apuesta diferente de bailarinas, música. Hoy en día todos lo hacen pero en esa época no”, manifestó Dogor, quién conoció a su compañero de ruta en la escuela secundaria, donde se hicieron amigos.

La pasión de Alexys y Dogor por el reguetón no inició al mismo tiempo, ya que uno de ellos arrancó antes y luego buscó al otro.

“Yo me lancé a cantar y monté un show hasta con bailarinas. Con el tiempo como no tenía quién me acompañara Alexys vino a una presentación en Pocito y lo invité a cantar conmigo y de allí arrancamos juntos. Hacen como diez años de ello”, contó Dogor, quién se dedica al canto desde su niñez al ser de familia cristiana y cantar en la iglesia.

“Empecé como corista pero luego de un tiempo decidí hacer mi propia carrera pero nunca dejamos de hablarlo. Por problemas económicos, en el 2014, surgió que nos quedamos sin bailarinas, ambos teníamos compromisos y definimos unirnos. Allí empezamos a acompañarnos y nos fue muy bien y de allí empezamos a invertir mucho en los shows y fuimos creciendo”, manifestó Alexys.

El dúo, que hace bailar a gente de todas las edades ya sea en fiestas públicas o privadas, se ha forjado un gran camino ya que el año pasado ha iniciado 214 shows anuales y este año el objetivo es superar ese récord.

“Nosotros queremos llegar a lugares donde nadie llega. No aspiramos a estar en la Fiesta del Sol o grandes escenarios, pero queremos llegar a todos los rincones de la provincia”, contó Dogor, quién se mostró muy seguro a la hora de dar a conocer a la gente su objetivo como grupo.