Ana Laura Rodríguez: “Me gustaría trabajar con los niños”

Sencilla, tranquila, alegre y perseverante. De esta manera se autodescribe Ana Laura Rodríguez, la reina departamental de Caucete, quien cursa el primer año del Profesorado de Nivel Inicial.

“Mi familia fue la que me motivo para presentarme como candidata. Ellos son mi gran apoyo y los que siempre están a mi lado incentivándome para salir adelante”, afirmó la soberana, quién agregó “mi mamá me transmitió la alegría. Me considero una persona muy alegre y rescato de ella el buen humor y las ganas de salir adelante en cada situación que le toca afrontar”, añadió la joven que se desempeña como catequista en su barrio.

En cuanto a sus aspiraciones en caso de ser reina nacional del sol, contó qué tareas le gustaría llevar adelante. “Si fuera reina me gustaría trabajar con los niños que están en la calle o que no tienen buena contención en su familia. Me gustaría apoyarlos en el deporte y que tengan unan vida más sana. También, en el sector turístico, me gustaría llevar a San Juan a que se conozca en el resto del país, ya que es una provincia muy linda y con muchas riquezas, como su gente y sus costumbres”, añadió la muchacha, quién juega al hockey sobre césped en el club Cooperativa Justo Castro.

Ficha de presentación

Nombre: Ana Laura Rodríguez

Edad: 18 años

Estudios: Cursandoel Profesorado en Nivel Inicial

Hobbies: Compartir horas y vivencias con su familia