Ana Paula Vera: “Me gustaría conocer todo San Juan”

Soñadora, carismática, sencilla y muy familiera. Son cuatro de las características personales con las que se autodefine Ana Paula Vera, dueña de la corona del departamento de 25 de Mayo desde el sábado 8 de octubre, día en que fue electa en la plaza departamental.

“Me presenté como candidata por insistencia de mi familia y gracias a que cambiaron los requisitos. Mis amigos también me insistieron y gracias a todos puedo estar acá representando a mi bello 25 de Mayo”, afirmó la soberana, quien es mamá de una nena de dos años.

“A la hora de hablar de mi departamento debo decir que no es netamente turístico, pero si es muy productivo, este es su fuerte. Pero también quiero dar a conocer los lugares hermosos que tiene, que son muchos”, afirmó la candidata, que se define amante de los niños. “Estuve en un grupo como monitora y desde ahí la vocación se me dio.

Aparte mi padre es docente, por ello no dudé en seguir sus pasos”, señaló la soberana, quien contó que gracias a su familia y al apoyo que le brindan hoy es quien es.

Finalmente, Ana Paula contó qué le gustaría hacer en caso de ser la nueva reina nacional del sol. “En caso de ser electa reina del sol me gustaría conocer todo San Juan, toda su belleza, y luego darlo a conocer para que el país y por qué no el mundo, lo puedan apreciar”.

Ficha de presentación

Nombre: Ana Paula Vera

Edad: 20 años

Estudios: Cursando el Profesorado de Educación Primaria

Hobbies: Compartir tardes en familia