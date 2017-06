Benjamín Rojas: “San Juan es hermosa y tiene lugares muy lindos para recorrer”

Un galán que regresa a San Juan, esta vez de la mano de las tablas. Benjamín Rojas llega a la provincia este domingo para poner en escena la obra teatral “El otro lado de la cama”, junto a Gimena Accardi, Nicolás Vázquez, y un gran elenco.

“De chico estuve en desfiles que se realizaron en San Juan. También recuerdo que fui a grabar en otra oportunidad. Hace mucho que no voy. Es muy lindo volver”, afirmó el rubio, quien continuó elogiando la provincia.

“San Juan es hermosa y tiene lugares muy lindos para recorrer. Estaremos sólo el domingo pero el hecho de estar allí ya es una maravilla” contó Benjamín, que entre los paisajes que destacó nombró al Dique de Ullum.

En lo que respecta a la obra, el artista manifestó que es imperdible. “Es un elenco bárbaro. Disfrutamos mucho estando juntos y hacer esta obra que es cien por ciento comedia. Es un despilfarro de risa. Cuenta con canciones en vivo de artistas conocidos que las cantamos versionadas. La puesta en escena es increíble, verán acá la misma apuesta que en Buenos Aires”.

Por otra parte, el chico de los ojos lindos contó sobre su futuro artístico personal. “Se viene un semestre movido en lo que se refiere a mis proyectos personales. El próximo 28 de junio presentaré mi disco que se titula Polarizado. Debido a la gira con el teatro será la única presentación que realizare en Buenos Aires” afirmó el multifacético artista, que también agregó detalles de la composición del material.

“Es un disco que cuenta con 11 canciones de mi autoría. Era un proyecto pendiente que me llevo dos años concretarlo. Es un disco mío con todas las letras mías. Me siento orgulloso”, afirmó el ex Chiquititas y Rebelde Way, entre otras grandes producciones televisivas.

En lo que respecta a la pantalla grande, el actor contó que próximamente filmará un film. “En agosto filmare junto a la actriz española Paula Cancio una película que se llama Eso que nos enamora. Es una comedia romántica”.

Finalmente, el galán le dejó un mensaje a los sanjuaninos. “Si se quieren divertir no dejen pasar esta oportunidad. Es una obra para toda la familia”, cerró Benjamín.

La obra: Venta de entradas

“El otro lado de la cama”, que llega de la mano de ProTea, se pondrá en escena este domingo a las 19 en el Teatro Sarmiento.

Las entradas están a la venta anticipadas en Data, con tarjeta, y en boleterías del teatro, en efectivo, a un valor de 500 y 550 pesos.