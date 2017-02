Carolina Oro: “Queremos dar desde nuestro lugar la mano que sea necesaria”

Sencilla, humilde y carismática. Son algunas de las características personales que la definen a Carolina Oro, la flamante virreina nacional del sol quién recibió a DIARIO HUARPE en la intimidad de su hogar, en el barrio Los Teros en Pocito.

“Aún no caigo. Desde esta mañana que me están llamando los medios. Uno siempre lo quiere, no sé si lo espera porque habían muy buenas candidatas, preparadas y bonitas, y sí uno lo quiere y lo espera. Pero igual estaba muy sorprendida cuando dijeron que era la virreina”, afirmó la morocha, quién en sus tiempos libres de estudio trabaja con sus padres en la verdulería familiar.

En lo que respecta a sus proyectos, se perfiló a un plano solidario. “Esta semana nos reuniremos con Abril y la comisión de reinas para ver como es el tema del protocolo y reinado y de ahí empezar con las actividades. Lo que habíamos pensado es que nos conozcan los sanjuaninos y recorrer cada departamento, no que solamente nos vean en los medios, sino que la gente nos pueda ver personalmente y saber quiénes son las representantes y saber que pueden contar con nosotras. No somos políticos, intendentes ni gobernadores, pero queremos dar desde nuestro lugar la mano que sea necesaria, es lo primordial”, afirmó la pocitana de 20 años, quién contó que esta arista se conversó en la madrugada de hoy cuando ambas soberanas fueron trasladadas al hotel luego de haber finalizado la celebración en el Autódromo.

“Yo vengo desde chica con lo solidario en desfiles o eventos y me toca en lo personal. Continuar en esto será algo muy satisfactorio, no sólo en el plano de la moda, sino en la educación y en el desarrollo del deporte que es algo muy importante en la provincia, como así también en la educación. Desarrollar varias actividades es lo primordial”, afirmó Carolina, quién contó que hará todo lo posible por no descuidar sus estudios, y que coordinará las actividades para llevar adelante su reinado de la mejor manera.