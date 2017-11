Dady Brieva: “Estamos en una edad donde no se pelotudea”

Antes de su llegada a San Juan con la gira del show “Midachi Kindon”, Dady Brieva dialogó con DIARIO HUARPE y contó sobre el momento que está atravesando con el grupo, sobre ideología política y la gira.

¿Que te genera el regresar a San Juan?

Es un lugar que tenemos como gira, no he tenido posibilidad de conocerlo de la misma manera que a Mendoza. Sí recuerdo que fui a la Fiesta del Sol, que es una gran fiesta y una de las mejores fiestas del país, y que estuve una noche antes del terremoto a Chile.

¿Que espectáculo traen?

Es el mismo espectáculo que estamos haciendo desde junio y tiene récord de publico adonde vamos. Se llama Midachi Kindon y dura 1 hora 50 minutos. Tiene toda la estructura tecnológica y la expectativa es llevarlo al mítico Estadio Aldo Cantoni y exponerlo de la misma manera que en el ópera de Buenos Aires.

¿Qué detalles puedes dar al respecto?

Es un gran despliegue artístico muy grande, tenemos dos camiones, dos colectivos, 26 personas, láser, grabado en HD, dos mapping. Es un espectáculo con estructura de rock y humor. Es lo que proponemos “reír sin pensar” que no es pretencioso y no es poca cosa.

¿Cómo continúa la gira?

Vamos a Mendoza y luego volvemos. Para continuar después con cuatro espectáculos en Rosario. Está muy embromado para hacer gira hoy por hoy en el país, porque hoy los traslados salen 40 y 50 mangos el kilómetro que te cobra un camión y es todo una apuesta llevar un espectáculo a la provincia. En ese sentido volvemos luego vamos a Rosario, Paysandú, Concordia y terminamos en Ituzaingó.

¿Cómo están en este momento como grupo?

En el mejor momento porque estamos en una edad donde no se pelotudea, donde se optimiza el tiempo, la expectativa y los objetivos. No se pelotudea con egos que son propios de los grupos cuando son adolescentes o recién comienzan. Hoy somos abuelos, tenemos 60 años y estamos centrados en el humor y tenemos muy claro lo que pretende este equipo de trabajo.

Esto de que en el grupo tengan ideologías políticas distintas ¿se toca este tema o se deja de lado?

Hablar de ideología política en Midachi es como hablar de filosofía en Los Palmeras o Damas Gratis con todo respeto y sin ser peyotarivos y nosotros primero. No son temas que tocamos. Dio la casualidad de que soy un militante peronista desde los 16 años. He hecho monólogos de base peronista. El Sodero de mi vida era peronista y en mis papeles les di este toque y no es casualidad, y Miguel es del PRO pero no es un tema que manejamos, la ideología política. Quizás eso influye en los grupos más pensantes como Les Luthiers o Gasalla quizás están más comprometidos como grupo, no en nuestro caso que nacimos en los 80 y 90 cuando lo ideológico no era tan importante.

¿Que opina de la actualidad del país?

Es una pregunta muy amplia como para que después quede escrachado en un título. La actualidad del país tiene 60 mil matices, es un país muy grande. Supongo que está en las alternativas del objetivo que ha planteado este gobierno desde que empezó, y no tengo mucho más para decir.

Día y horario del espectáculo

El show será este viernes a las 21.30 en el Estadio Aldo Cantoni. Las entradas anticipadas están a la venta en Tarjeta Data.