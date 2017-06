Daniel Hendler: “La angustia y el miedo fue lo que me llevó a tratar el tema de la política”

Un film de coproducción Argentina-Uruguaya y filmada íntegramente en el país vecino. Se trata de “El Candidato”.

Antes de la puesta en escena en el Cine Teatro Municipal, su director Daniel Hendler y el actor Diego de Paula llegaron a las instalaciones de DIARIO HUARPE para realizarles una entrevista exclusiva.

Un poco nerviosos pero de a poco se fueron soltando. Muy predispuestos y buena onda respondieron, de a uno, las preguntas que se les realizó. Aparte de ello, también se sacaron fotos con algunos fans.

El candidato, y con ello un cambio de rol ya que estás como director y guionista ¿Cómo ves estos cambios?

Estamos contentos porque la película está en pleno recorrido. Se ha estrenado en Uruguay, Argentina y antes de desembocar en las plataformas digitales estamos haciendo este recorrido en el espacio INCAA. Yo no lo vivo como un cambio porque mi actividad siempre estuvo superpuesta a la actuación con la dirección. Se me conoció más por mi labor actoral y la dirección resurge después de que me llevó escribir mi primera película, y ahora dirigí esta segunda.

¿En qué rol te sientes más cómodo?

Todo a la vez

¿Por qué tratar el tema de la política?

Probablemente la angustia y el miedo fue lo que me llevó a tratar el tema de la política. Pero después de tener el ánimo suficiente de llevar adelante semejante empresa con todo el esfuerzo que eso significa apareció el humor. A partir del miedo que me provocaba prender la tele, ver las noticias, ver la violencia cada vez más naturalizada en la política y estos empresarios que llegaban a la política disfrazados de altruistas y de desarrollistas que en realidad venían a representar el neoliberalismo, me llevaron a encontrar estos personajes que giran alrededor de una campaña política. Hace referencia a un personaje que todavía no tiene un perfil de político entonces se presta a esta construcción del perfil, incluso tiene que ver con su propio discurso e ideología y él se aprovecha de este marco para reencontrarse a sí mismo. La película, además de retratar a estos políticos, cuenta la historia de un pobre tipo que es heredero de una gran fortuna pero que se ha visto sumergido en un destino del que no puede zafar que es el de representar una serie de cosas nefastas y el intenta recibir ese afecto donde no debe buscarlo, que es la política.

¿Sos un seguidor de la política?

Soy parte como todos, seguidor. A veces trato de alejarme porque me angustia seguir lo que hay que seguir hoy en día. La política te invade y es todo porque es nuestra vida diaria, derechos posibilidades, políticas públicas que nos incluyen o nos excluyen.

Argentina te adoptó prácticamente como artista argentino ¿cómo te hace sentir eso?

Me parece que no como un artista argentino, pero es lindo lo que dices como una adopción o buen recibimiento. Vivo acá y me siento parte. Yo he echado raíces porque tengo mi familia en Argentina. Al principio fue difícil el cambio de Montevideo a Buenos Aires pero contento de conocer gente linda y haber tenido oportunidades laborales lindas.

Aparte de continuar trabajando con El candidato ¿tienes otras propuestas laborales en paridad?

Estoy muy orgulloso de lo que hicimos, la película se parece bastante a lo que soñamos y tiene un elenco maravilloso y enriquecimos el guión con la realidad misma. En cuanto a otras propuestas, ahora voy a empezar con una obra de teatro El inestimable hermano y voy a participar en una serie de Netflix y tengo unos proyectos de películas para más adelante.

Diego de Pula, en acción

Posteriormente fue el turno de Diego de Paula. El actor se mostró entusiasmado y explicó en que se basó él para realizar el papel de político como así también cómo se sintió en el rodaje del film.

¿Cómo te sentiste con El candidato?

Me he sentido muy bien porque primero la ha escrito y dirigido Daniel que es un amigo al que quiero muchísimo y admiro como artista. La experiencia fue en Uruguay ya que fue filmada en una estancia, en un lugar increíblemente bello. Todos vivimos allá cuatro semanas de seis jornadas de rodaje casi ideales porque era rodar una película en la que la pasmaos muy bien y estábamos todos comprometidos. Aun me siento muy feliz y orgulloso.

¿Cómo te sentiste con este rol de ser el candidato?

Fue todo un desafío muy grande para mí. Cuando leí el guión me interesó mucho y si bien es un personaje muy estigmatizable, el camino elegido por Daniel y que se cristalizó fue el de trabajar con un ser humano con problemas concretos en su vida y como esta instancia de política de lanzamiento le servía para llevar ese vacío de su vida.

¿Te basaste en alguna figura política en particular para encarnarlo?

Si bien yo venía viendo a varios personajes de la región que todos sabemos, había un uruguayo como Piñera o Macri, varios analogables y empresarios que se metieron en la política. Pero el personaje no tiene nada que ver con ello en sus formas de expresión o características en cómo funcionan o cómo viven.

¿Tienes otros proyectos aparte de continuar promocionando la película?

Estoy trabajando en teatro en Buenos Aires y en este momento estoy realizando una obra y en agosto ingreso en un proyecto nuevo que se llama microteatro. Es un proyecto nuevo de seis funciones por noche de obras de 15 minutos que ya funciona en Berlín. Es un desafío muy interesante.