Educación resolvió la falta de docentes en los cuartos años

Luego de los problemas suscitados en varios establecimientos secundarias de la provincia, precisamente en el cuarto año, debido al cambio de la estructura curricular que produjo que en ocho departamentos los alumnos no cursaran todas las materias en el primer trimestre, DIARIO HUARPE habló con el ministro de Educación Felipe de los Ríos, quién contó que el problema está solucionado.

¿Ya se solucionó el tema de la modificación de la caja curricular en cuarto año por el que en algunos departamentos los alumnos, hasta hace días, no tenían la totalidad de las clases?

El tema de las estructuras curriculares se terminó y ya se resolvió todo el problema. Al pasar de un sistema a otro, viene una reubicación y esa reubicación del personal docente es lo que para algunas escuelas demoró el proceso de reasignación o designación de nuevos interinos o suplentes. Ya está resuelto.

¿O sea que todas las escuelas cuentan con todos los espacios curriculares?

Así es.

En el caso de las escuelas que han tenido que remodelar 4 y 5 año, como el caso del Centro Polivalente de Arte ¿también está solucionado?

El Polivalente es la única escuela en la provincia de San Juan que tiene ese plan de estudio. Ellos han trabajado en la reubicación y han trabajado en la caja curricular porque ellos son los únicos que tienen este plan. Si quiere saber si han cumplido con la cobertura de espacios curriculares, es sí. La semana pasada estuvimos con la comisión trabajando con la directora para ver que espacios le faltaban y tengo la información que se cubrió absolutamente todo.

¿Qué pasa en el caso de aquellos docentes que se quedaron sin horas y que eran interinos no titularizables?

El sistema de hace más de 20 años y 70 años por arriba cuando una persona, -la palabra interina es persona que no tiene estabilidad laboral- el único que tiene estabilidad laboral en el estatuto docente es el personal titular, entonces cuando una persona no puede ser reubicada por título porque la competencia no le permite en la reubicación por el nuevo espacio o porque un titular lo desplaza por reubicación deja de tener trabajo. Pero esto es así no sólo en San Juan y en toda la Argentina y en toda América latina porque es así en el sistema.

¿Se planea hacer algo para recuperar el trimestre en las materias que se perdieron?

Sin duda. Hay procesos pedagógicos que se llaman jerarquización de contenidos y de trabajo de talleres. Cada escuela que ha tenido estos inconvenientes está en la elaboración de ese proyecto y la dirección de nivel medio es la que lo autoriza.

Para dejar bien claro el tema, ¿todas las escuelas están contando con clases y los cuartos años no tienen más horas libres?

Así es. En el Polivalente estuvimos con una comisión trabajando allí la semana pasada.