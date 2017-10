El Messiah, una película realizada íntegramente en Zonda por un autodidacta

Es un largometraje filmado netamente en Zonda. Sus protagonistas y papeles secundarios son vecinos del mismo departamento. Se trata de El Messiah, film bajo la dirección de Fabián Arévalo.

“Hace un año que venimos trabajando en este proyecto. Es una película de la historias de Jesús, pero está abierto a todas las religiones. Es un acontecimiento en base a lo que está en la biblia”, contó Arévalo, un autodidacta creador de este excelente proyecto que se está llevando a cabo en Zonda, y que planean difundirlo próximamente.

“Yo elegí los papeles, el vestuario y la edición, el montaje, el sonido y la cámara también la hago yo. Toda la película está integrada por vecinos y familiares del departamento”, contó Fabían, quién se dedica a la fotografía desde hace 20 años, y ahora a la filmación.

“Siempre trabajé en forma independiente. Solo cuento con los conocimientos de los años y la experiencias detrás de varias cámaras. Sé manejar herramientas de computación y en base a ello fui armando todo”, relató el director, que contó cómo surgió la idea de realizar esta grabación.

“Empecé con este proyecto porque en el departamento siempre se hacían obras teatrales. De ello surgió la idea de hacerlo filmado y proyectarlo a la gente. A medida que empezamos a trabajar fue tomando otra arista y ya no es una obra teatral, es una película”, afirmó orgulloso Arévalo.

El inicio del sueño

Todo fue a pulmón. De a poco se llegó a esta película que cuenta con cuidados extremos en lo que respecta al escenario y detalles de la época. Incluso con la actuación de los actores, que pese a no haber obtenido una formación en estudio teatral, se desempeñaron muy bien en cada papel.

“Cuando recién se empezó una chica se encargó de los trajes y los realizaba a mano. Paula empezó a cortar las telas a mano cociendo para empezar a grabar a María de niña. Yo soy administrativo, empleado municipal, y empecé a ocupar mi sueldo. Como no me dio para más, debí sacar préstamos y luego vendí mi auto. Empezamos y no paramos”, manifestó Fabián, quién también contó que en esta semana se filmarán las escenas de la crucifixión en el camping Dique Lateral.

Los objetivos de El Messiah

Este proyecto no cuenta con ningún tipo de apoyo del municipio, por lo que por ahora se busca lugar para la proyección del adelanto y tráiler.

“La proyección sería en el CIC de Zonda para mediados de diciembre. Se proyectaría para la crítica. No tengo convenio con el gobierno municipal para hacerlo en forma masiva. Pero tengo una propuesta del Teatro Municipal de Capital”, añadió el director; quién además contó sobre sus anhelos respecto al film:

“Mi sueño es que la vea la gente. No quiero algo económico, simplemente, que la vea la gente. Eso sería un placer y un orgullo muy grande. Es gente que le ha puesto mucho esfuerzo. Es mucho trabajo”, cerró Arévalo.

Mirá las imágenes de El Messiah