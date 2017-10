El Museo Gnecco, 131 años exponiendo su enriquecedor acervo

El museo más antiguo de San Juan. 131 años de vida para una institución con un acervo enriquecedor, no sólo para el estado sino para toda la gente tanto sanjuaninos y turistas que deberían conocerlo. El Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco cumple este jueves un nuevo aniversario.

La institución, que actualmente está bajo la dirección de María Julia Gnecco, fue creada por el apasionado coleccionista Agustín Gnecco, quien llegó a tener en su poder alrededor de 160.000 piezas de distintas épocas, predominando en ellas la numismática y hemeroteca.

Lamentablemente, el museo posee un edificio chico en metros cuadrados por lo que no se pueden exponer la totalidad de las piezas. Ante ello, años atrás surgió el proyecto (que aún no está en concreción) de realizar un nuevo edificio para tener un centro documental y poder desplegar en su totalidad las colecciones que por razones anteriormente mencionadas, la falta de espacio, están incompletas o no exhibidas.

El edificio actual forma parte del patrimonio histórico de la provincia. Cuenta con une hermosa estructura de características neoclásicas e italianizantes, de líneas rectas y resolución sencilla.

Acervo cultural del Museo Gnecco

Este legendario patrimonio cultural recorre gran parte de la historia de San Juan, desde la prehistoria hasta la primera mitad del siglo XX, teniendo en su haber más de 160.000 piezas.

Su acervo cuenta con testimonios de la historia pública y privada, como así también con elementos de la vida cotidiana del hombre de la región, vinculados a la época vanguardista.

Acorde a un informe realizado años atrás por la misma institución en la que participaron tres prestigiosos historiadores y coleccionistas, entre ellos José María González Conde, se llegó a la conclusión de que no hay conjuntos numismáticos de tanta significación en el interior del país.

En lo que respecta a la hemeroteca, que no está a disposición del público por no tener espacio físico, el informe valorador especificó que posee interesantes y antiguas piezas.

Por otra parte, en lo que respecta a los libros, es una biblioteca única en su género debido a que posee un valor cultural incalculable y una de las más completas en temas americanos.

Agustín Gnecco, el creador del museo

Nació en San José de Flores, Buenos Aires, el 5 de octubre de 1857, radicándose en San Juan en el año 1886.

Don Gnecco era un hombre muy laborioso que se dedicó a la actividad comercial y agrícola. Su pasión por la cultura lo llevó a ocuparse gran parte de su tiempo en el desarrollo social, cultural y deportivo.

Agustín fue propietario del Teatro “Los Andes”, integrante de la primera comisión directiva del Tiro Federal, primer presidente de la Sociedad Fomento Provincial. Además, co propietario del diario “El Trabajo” de principios del siglo XX, y socio benefactor de la Biblioteca “Franklin”.

Su vinculación al plano cultural estaba muy arraigada y con ello mantenía viva su pasión, el coleccionismo. Fue así como en su hogar tenía catorce habitaciones con piezas de las cuales algunas de ellas en la actualidad son únicas.

En su misma casa también poseía dos locales de 25 x 25 metros, en el que armó un museo, en ese entonces único de la región, que de hecho por años fue el más grande del interior del País.

Don Agustín fue un hombre muy creativo y estudioso. De hecho le gustaba exponer ideas a través de exposiciones itinerantes.

Agustín Gnecco fallece en San Juan en 1940. Su hijo, y posteriormente el resto de la familia quién dirige el museo que está a cargo del estado, son los que continúan la lucha.