El ritmo salsa, la pasión de Eileen Córdoba que la lleva rumbo al Nacional

Una joven sanjuanina será la representante provincial del Certamen Nacional de Salsa que el próximo mes se realizará en la Ciudad de Córdoba. Se trata de Eileen Córdoba, de tan sólo 17 años.

“Empecé bailando en Aire Flamenco y allí bailaba flamenco, árabe y folclore. Luego incorporaron ritmos latinos y empecé bailando bachata y me gusto. Deje allí y me fui a un instituto profesión y allí me gustó mucho más de lo que pensaba. Eran nuevas coreos, melodías y otras cosas”, contó Eilén, quién se inició junto a su hermano Agustín, profesor de danzas de su instituto Latin Group.

La joven obtuvo el boleto tras ganar en el Certamen de Salsa que se realizó recientemente en la provincia. Al obtener el primer puesto en la categoría Solista Amateur, Eileen representará a San Juan en este ritmo que tanto la apasiona.

Ahora, la bailarina se prepara para su ansiado viaje a participar del certamen a realizarse el 10 y 11 de agosto.

“Me estoy preparando en el Instituto de Artes Backstage para Córdoba. Es una competencia muy grande. No sé si tenga oportunidades ya que compite gente de todas partes del país, pero quiero ganar y me estoy preparando para ello”, contó la jovencita que viajará junto a sus padres, hermano y cuñada.