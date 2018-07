Un artista completo que se divide entre la actuación, su profesión, y la incursión en lo musical. Se trata de Emiliano Voiro quién visitó los estudios de DIARIO HUARPE y contó sobre su proyecto musical.

“El destino me dijo que era el momento de hacerlo porque con los excelentes músicos que me acompañaban me sentía protegido, así que me lancé”, agregó el actor que con el unipersonal Corazón Delator representó dentro y fuera del país a los sanjuaninos de la mano del teatro.