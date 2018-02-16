Ya no falta nada
16 de febrero de 2018

Grilla completa de los artistas que estarán en el Parque

6:54 pm

Enterate del listado completo de artistas que estarán desde el 20 hasta el 23 en el Parque de Mayo.
20 DE FEBRERO 21 DE FEBRERO
ARTISTA ROCIO MERELES (REVELACION)
OSCAR ARREDONDO (LA VENTANA) LOS PEKES QUIROGA
LOS DE ULLUM (REVELACION) GRILLO MALBRAN
ADRIAN CUEVAS EDUARDO CHIRINO
LOS HERMANOS VIDELA DANIEL GIOVENCO
TRES PARA CUYO DUO DIAZ HEREDIA
MIGUEL DELGADO CHANGO HUAQUEÑO
LOS HEBER LECHUGA GARCIA
DIEGO VILLEGAS DUO MIXTURA
MARIANA CLEMENCEAU TAYTE
GUITARRAS SANJUANINAS CARLOTA DE BELAUSTEGUI
RICARDO GREGUAR DUO CANTARES
22 DE FEBRERO 23 DE FEBRERO
HECTOR MONTENEGRO (REVELACION) DUO POBLETE PINTOS (REVELACION)
RAICES DEL ESTE (REVELACION) LOS ARRIEROS HUAQUEÑOS
MARA DIAZ ECOS DEL CANTO
EL SIETE CINCUENTA MERCEDARIO DUO
ANGEL DAVILA YPAQUE
PATRICIA VIZCAINO DARIO RECABARREN
ERNESTO VILLAVICENCIO LOS GAJOS DE PINONO
DUENDE FUSION FOLK LAS VOCES DE LA CALANDRIA
LOS HERMANOS GODOY MALAMBO SJ EN COSQUIN
DIABLITO MARTINES MATERIA PRIMA
ORLANDO BALMACEDA RAUL ASTORGA
SALEM PASTEN  
INTERVENCION PICHON PAREDES  

SAN JUAN Y SU MÚSICA GÉNEROS VARIOS 

20 DE FEBRERO 21 DE FEBRERO
QUINTO BLOCK (REVELACIONES) IMPOLIS (REVELACIONES)
EDUARDO DE CABRERA LA GÜIRA (REVELACIONES)
NAHUEL ACIAR GABI DAVILA
JANO MOLINA JUANSE ARANO
MAS ROCK CARMA
VIA 66 TITO OLIVA BAND
BUDDA PALO SANTO
LA COSTA CAELUX
RUMBA CAMION TIEMBLA TIERRA
IMPARABLES BORRAVINOS
BATIDO DE COCO URBANOS
  JUAN CRUZ RUFINO
22 DE FEBRERO 23 DE FEBRERO
A GOZAR (REVELACIONES) DELOREAN
ES LA QUE VA (REVELACION Y VENTANA) APTO PARA CONSUMO (LA VENTANA)
PANDORA QUIMERAS BRO
KIKA ALONSO TRIO MULITA
RENZO NIEVAS DJ JERONIMO TAPIA
LIMBO ENSAMBLE CORDILLERANO
LOS CONJUNTO PEZ PILOTO,HOMENAJE A LOS 50 AÑOS DEL  ROCK NACIONAL
FUNGIS BUHO
LILLILOOP DURAZNO TRIO
MANSESTRAL LUCIANO SAGUA
LO QUE SUENA FRACTAL LATIN JAZZ
  NIVEL 100

ESCENARIO MAYOR

20 DE FEBRERO 21 DE FEBRERO
LOS CUYUMCHES (REVELACION) CRISTIAN MERCADO (REVELACION)
NANO RODIRGUEZ Y LOS LUCERO DE JACHAL –  HOMENAJE BUENAVENTURA LUNA NIÑOS ROCK
GISEL ALDECO CUADROS COLGADOS
CLAUDIO ROJAS LA BERISO
RAUL DE LA TORRE  
SOLEDAD  
LUCIANO PEREYRA  
22 DE FEBRERO 23 DE FEBRERO
CNCO (21:30) MELY (LA VENTANA)
NUVOX (REVELACION) LOS DIOSES
CARLOS VIVES (23:30) DOBLE O NADA
  PIJAMA PARTY
  EL YEYO
  ULISES BUENO

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