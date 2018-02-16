Grilla completa de los artistas que estarán en el Parque
Enterate del listado completo de artistas que estarán desde el 20 hasta el 23 en el Parque de Mayo.
|20 DE FEBRERO
|21 DE FEBRERO
|ARTISTA
|ROCIO MERELES (REVELACION)
|OSCAR ARREDONDO (LA VENTANA)
|LOS PEKES QUIROGA
|LOS DE ULLUM (REVELACION)
|GRILLO MALBRAN
|ADRIAN CUEVAS
|EDUARDO CHIRINO
|LOS HERMANOS VIDELA
|DANIEL GIOVENCO
|TRES PARA CUYO
|DUO DIAZ HEREDIA
|MIGUEL DELGADO
|CHANGO HUAQUEÑO
|LOS HEBER
|LECHUGA GARCIA
|DIEGO VILLEGAS
|DUO MIXTURA
|MARIANA CLEMENCEAU
|TAYTE
|GUITARRAS SANJUANINAS
|CARLOTA DE BELAUSTEGUI
|RICARDO GREGUAR
|DUO CANTARES
|22 DE FEBRERO
|23 DE FEBRERO
|HECTOR MONTENEGRO (REVELACION)
|DUO POBLETE PINTOS (REVELACION)
|RAICES DEL ESTE (REVELACION)
|LOS ARRIEROS HUAQUEÑOS
|MARA DIAZ
|ECOS DEL CANTO
|EL SIETE CINCUENTA
|MERCEDARIO DUO
|ANGEL DAVILA
|YPAQUE
|PATRICIA VIZCAINO
|DARIO RECABARREN
|ERNESTO VILLAVICENCIO
|LOS GAJOS DE PINONO
|DUENDE FUSION FOLK
|LAS VOCES DE LA CALANDRIA
|LOS HERMANOS GODOY
|MALAMBO SJ EN COSQUIN
|DIABLITO MARTINES
|MATERIA PRIMA
|ORLANDO BALMACEDA
|RAUL ASTORGA
|SALEM PASTEN
|INTERVENCION PICHON PAREDES
|20 DE FEBRERO
|21 DE FEBRERO
|QUINTO BLOCK (REVELACIONES)
|IMPOLIS (REVELACIONES)
|EDUARDO DE CABRERA
|LA GÜIRA (REVELACIONES)
|NAHUEL ACIAR
|GABI DAVILA
|JANO MOLINA
|JUANSE ARANO
|MAS ROCK
|CARMA
|VIA 66
|TITO OLIVA BAND
|BUDDA
|PALO SANTO
|LA COSTA
|CAELUX
|RUMBA CAMION
|TIEMBLA TIERRA
|IMPARABLES
|BORRAVINOS
|BATIDO DE COCO
|URBANOS
|JUAN CRUZ RUFINO
|22 DE FEBRERO
|23 DE FEBRERO
|A GOZAR (REVELACIONES)
|DELOREAN
|ES LA QUE VA (REVELACION Y VENTANA)
|APTO PARA CONSUMO (LA VENTANA)
|PANDORA
|QUIMERAS BRO
|KIKA ALONSO TRIO
|MULITA
|RENZO NIEVAS DJ
|JERONIMO TAPIA
|LIMBO
|ENSAMBLE CORDILLERANO
|LOS CONJUNTO
|PEZ PILOTO,HOMENAJE A LOS 50 AÑOS DEL ROCK NACIONAL
|FUNGIS
|BUHO
|LILLILOOP
|DURAZNO TRIO
|MANSESTRAL
|LUCIANO SAGUA
|LO QUE SUENA
|FRACTAL LATIN JAZZ
|NIVEL 100
|20 DE FEBRERO
|21 DE FEBRERO
|LOS CUYUMCHES (REVELACION)
|CRISTIAN MERCADO (REVELACION)
|NANO RODIRGUEZ Y LOS LUCERO DE JACHAL – HOMENAJE BUENAVENTURA LUNA
|NIÑOS ROCK
|GISEL ALDECO
|CUADROS COLGADOS
|CLAUDIO ROJAS
|LA BERISO
|RAUL DE LA TORRE
|SOLEDAD
|LUCIANO PEREYRA
|22 DE FEBRERO
|23 DE FEBRERO
|CNCO (21:30)
|MELY (LA VENTANA)
|NUVOX (REVELACION)
|LOS DIOSES
|CARLOS VIVES (23:30)
|DOBLE O NADA
|PIJAMA PARTY
|EL YEYO
|ULISES BUENO
¿QUE SENTIS?
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