Un hombre reconocido en el ambiente del folclore y la tradición. En el día de su natalicio, Jorge Pascual Recabarren Gordillo, popularmente conocido como Jorge Darío Bence, comentó sobre sus raíces gauchas y sus sensaciones de celebrar el Día del Gaucho en su honor.

“Se ha utilizado el día de mi nacimiento, 2 de noviembre de 1930, y a partir de ese día se celebra el Día del Gaucho Cuyano”, comenzó explicando el difusor de la cultura.

“Siento la responsabilidad que me cargan porque siempre he respetado la conducta, los usos y costumbres del gaucho y lo he defendido a través de más de medio siglo en mi audición denominada Alero Huarpe”, comentó Bence sobre su programa que sale al aire por radio Municipal de lunes a viernes en horario de 14 a 16.