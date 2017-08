La Fiesta Provincial de la Punta de Espalda cambió de escenario

La segunda edición de la Fiesta Provincial de la Punta de Espalda se realizará en la Ex Estación Belgrano, en Las Heras y 25 de Mayo, no en ex Estadio Abierto del Parque de Mayo como trascendió en un primer momento.

El resto de los anuncios sobre la fiesta se mantienen. Será durante los días 19, 20 y 21 de este mes, y el valor de la entrada será de 50 pesos para adultos y 20 para niños.

El público podrá disfrutar de 1.500 kg de carne que se deleitará en distintos platillos, entre los mas predilectos Punta de espalda a las llamas y Punta de espalda al disco, entre otros platillos.