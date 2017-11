La noche sanjuanina se llenó de increíbles dibujos

A partir de las 21 horas, los sanjuaninos comenzaron a llegar al Museo de Bellas Artes Franklin Rawson para disfrutar de increíbles dibujos realizados por grandes artistas locales en el marco del evento “La Noche del Dibujo”.

En dialogo con DIARIO HUARPE, una de las organizadoras del evento Natalia Asegurada, comentó que “La noche del dibujo se hace en el marco del día del dibujante. Lo hicimos el año pasado y tuvo mucho éxito. Invitamos a artistas para que compartan sus obras de artes con otros artistas y gente común que quiera venir a verlos y pasar una noche agradable donde pueda tomar algo, escuchar buena música, dibujar si quiere y ver los dibujos de todos los artistas”.

“El evento surge en el área de Educación junto con las iniciativas que tiene el Museo de abrirse a la sociedad. Siempre estas actividades nocturnas ha tenido buena recepción por parte del público”

Con respecto a la convocatoria de artistas, Asegurada sostuvo que “hemos invitado a algunos puntuales que son amigos de la casa, el año pasado invitamos a otros. Vamos cambiando. Pero más allá de eso, la invitación es para todos los artistas de la provincia.

Algo que importa mucho en estos eventos es el método qué utilizan los artistas, sobre este tema, la organizadora comentó que “hay algunos que tienen una propuesta puntual y particular, pero para los que no, el museo entrega los materiales para que venga y dibuje. Pero es libre, el que ya tiene una propuesta en particular es bienvenido y quien no, se les hace entrega de materiales para que pueda hacerlo.

Para finalizar, Asegurada informó qué pasará con los dibujos: “Por el momento no se exponen. Hay algunos trabajos puntuales que van a intervenir en zonas como los baños. Esos van a quedar porque los van a hacer sobre los muros, pero los otros dibujos se los llevan los artistas.

¿Por qué el 10 de noviembre es el Día del dibujante?

El 10 de noviembre se reconoce la labor de todos y cada uno de estos artistas que mediante sus obras difunden la cultura por todas partes.

El Día del Dibujante surgió por idea de la Asociación de Dibujantes argentinos, quienes decidieron la celebración de un día en el que los protagonistas fueran los dibujantes.

Esta fecha coincide con la muerte de uno de los aristas más influyentes de las historietas, Alberto Breccia, quién falleció un 10 de Noviembre de 1993.