Macarena D’onofrio: “Me gustaría hacer conocer San Juan”

Un sueño que tiene desde niña y que gracias a su perseverancia, característica primordial de su personalidad, lo pudo concretar. El tener los atributos y ser reina. Se trata de Macarena D’onofrio, la soberana departamental de Iglesia que fue coronada el día domingo 23 de octubre del año pasado, al cautivar al jurado y obtener 17 votos.

“El ser reina es algo que tenía pendiente, que siempre quise. Ya me había presentado antes a otros dos concursos de belleza y la tercera vez se me dio. No lo podía creer y ni mis padres sabían que me presentaría. Me costó caer en la realidad de que soy la representante de mi departamento”, contó la iglesiana, quien por razones de estudio hace dos años reside en Capital, pero que nunca se despega de sus raíces ya que visita continuamente a su familia que continúa viviendo en el departamento del norte sanjuanino.

Macarena contó qué le gustaría concretar en caso de ser electa como la nueva reina nacional del sol. “Me gustaría hacer conocer San Juan a nivel nacional e internacional, y también difundir los bellos paisajes de mi departamento. Quiero presentar proyectos para trabajar en distintas áreas, sobre todo con los chicos, por las drogas. Quiero ayudar en todo lo que se pueda”, manifestó la bella soberana, quien trabaja en una chocolatería.

Ficha de presentación

Nombre: Macarena D´onofrio

Edad: 20 años

Estudios: Cursando la Licenciatura en Recursos Humanos

Hobbies: Leer